MINURSO : Le Conseil de sécurité doit restaurer son plein fonctionnement

L'Union africaine (UA) a appelé, hier à Addis-Abeba, le Conseil de sécurité des Nations unies à assumer ses responsabilités en restaurant le «plein fonctionnement» de la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental (MINURSO). La conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'UA, réunie en sa 28e session ordinaire, a, dans sa décision relative à la situation au Sahara occidental, exhorté le Conseil de sécurité «à assumer pleinement ses responsabilités en restaurant le plein fonctionnement de la MINURSO qui est indispensable à la supervision du cessez-le-feu et à l'organisation du référendum d'autodétermination». Les dirigeants africains ont également appelé le Conseil de sécurité à «trouver des réponses à la question des droits de l'homme et à celle de l'exploration et de l'exploitation illégales des ressources naturelles du territoire, en particulier suite à l'important arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2016 sur les accords signés en 2012 entre l'UE et le Maroc sur la libéralisation mutuelle du commerce des produits agricoles et de la pêche». La Conférence a noté, avec une «profonde préoccupation», l'impasse «persistante» dans la recherche d'une solution au conflit au Sahara occidental, et souligné «la nécessité urgente» d'efforts internationaux additionnels pour faciliter un règlement «rapide» du conflit. À cet égard, la Conférence a réitéré son appel à l'Assemblée générale des Nations unies, «pour qu'elle détermine une date pour la tenue du référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental, et assure la préservation de l'intégrité du Sahara occidental en tant que territoire non autonome, de tout acte susceptible de la compromettre». Par ailleurs, la conférence a réitéré la Déclaration adoptée lors de ses 24e et 26e sessions ordinaires concernant la tenue par le Forum de Crans Montana, une organisation de droit de suisse, d'une réunion sur le territoire occupé du Sahara occidental, appelant Crans Montana à cesser cette activité. Elle a encore une fois lancé à un appel à tous les États membres, aux organisations de la société civile africaine et aux autres acteurs concernés pour qu'ils boycottent un tel évènement.



La RASD prête à négocier avec le Maroc pour qu’il mette un terme à l’occupation



La République arabe sahraouie démocratique (RASD) est prête à négocier avec le Maroc, pour que ce dernier mette un terme à l’occupation des terres sahraouies, a déclaré le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek. «La République sahraouie est disposée à négocier avec le Maroc pour qu’il mette fin à l’occupation de nos terres, et ce sur la base de la légalité internationale et le respect des droits du peuple sahraoui», a affirmé M. Ould Salek, dans une déclaration à l’APS, en marge des travaux du 28e sommet de l’Union africaine qui se tient dans la capitale éthiopienne. Il a souligné que l’admission du Maroc au sein de l’Union africaine est «une victoire pour le peuple sahraoui, car le Maroc, a-t-il dit, a finalement accepté de s’asseoir à côté de son voisin la République sahraouie». Le chef de la diplomatie sahraouie a insisté sur le fait que le gouvernement marocain a ratifié l’Acte constitutif de l’UA, un acte qui fait du respect des frontières héritées à l’indépendance et la non- utilisation de la force pour l’acquisition de territoires, «des principes sacro-saints». Rappelons que concernant l'adhésion du Maroc à l'UA en tant que 55e membre, M. Messahel a indiqué qu'«il y a des critères pour l'adhésion de pays à l'UA et l'Acte constitutif de l'Union est très clair à ce sujet», soulignant que le Maroc «doit adhérer à l'esprit et à la lettre de cet Acte constitutif». (APS)