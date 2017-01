Forum de la mémoire d’El Moudjahid : M. Mehri, un rassembleur

Il y a cinq ans, le 30 janvier 2012, un monument politique et une mémoire vive du mouvement national et du combat pour la démocratie et le Maghreb uni a rejoint Son créateur. Si Abdelhamid Mehri n’est plus à présenter, ceux qui l’ont connu trouvent qu’il est très difficile d’évoquer cette personnalité qui a marqué son temps et sa génération. Si certains regrettent qu’il n’ait pas écrit ses Mémoires, son fils Souheil estime qu’il n’avait nullement besoin de le faire, car il était plus attaché au présent qu’au passé.

Le Centre de Presse d’El Moudjahid, a connu, hier, l’effervescence des grands jours. Une salle archi-comble, des invités de marque à l’image de l’ambassadeur de l’Etat de Palestine, du président du Haut Conseil de la langue arabe, du président du madjliss Echourra de l’Union du Maghreb Arabe, du représentant du Premier ministre, de députés et de sénateurs et un grand nombre de journalistes. Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid, qui a eu à recevoir le défunt moudjahid, est revenu, hier, sur son itinéraire exceptionnel, et sur son rêve de voir une Union maghrébine. Un rêve qu’il a porté dès son jeune âge, et en pleine guerre de Libération. L’esprit de Tanger, il l’a toujours défendu, car pour lui, l’avenir des peuples maghrébins devait être construit dans l’unité et l’union. Ceux qui se sont succédé à la tribune ont été unanimes à dire que la vie de celui qui aimait que l’on appelle « oustad » (professeur) était si riche qu’il faudrait y consacrer énormément d’espace pour la traiter méticuleusement. Pour le docteur Mohamed Belkacem, la carrière politique du défunt commence dans les années quarante. Fervent partisan de la lutte pour la fin de la colonisation, il adhère tout naturellement, comme tous les nationalistes au PPA-MTLD (Parti du peuple algérien – Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques). La tendance ayant revendiqué ouvertement l’indépendance de l’Algérie. En 1948, l’enfant de Oued Znati, quitte l’Algérie à destination de Tunis pour poursuivre ses études à l’université tunisienne, Ezeitouna en plein rayonnement universel. Etudiant, il rejoint la tendance militant pour l’unité maghrébine. Mais, il se charge aussi de rassembler les étudiants algériens installés en Tunisie. Il réussira le pari de réunir 10.000 d’entre eux, et c’est lors de ce congrès que sera présentée la première vision de la construction d’un Maghreb fort et uni. En 1948, très affecté par la Nekba, il mobilisera les étudiants autour de la cause palestinienne. Ce qui fera dire à Aissa Louai, ambassadeur de l’Etat de Palestine que Abdelhamid Mehri, très engagé dans la lutte contre le colonialisme, portait la Palestine dans son cœur. D’ailleurs cette position dérangeait les autorités coloniales qui l’ont arrêté et emprisonné. A son retour en Algérie, sa réputation de bon organisateur l’avait précédée. Il se voit alors confier des postes de responsabilité au sein du PPA. Au déclenchement de la Révolution, il se voit encore jeter dans les geôles de la France coloniale. A sa libération, il rejoint le FLN, sa première mission est de le représenter au Mechrek, à Damas plus spécialement. Sa probité et son engagement, font que lors du congrès de la Soummam, il a été propulsé membre du CNRA, puis du CEE. En 1958, avec la création du GPRA, il sera nommé ministre chargé des Affaires nord-africaines dans la première formation et celui de ministre des Affaires sociales et culturelles dans la deuxième. Il est surtout connu pour le projet qui porte son nom, « le projet Mehri » qui constitue une réponse au projet de de Gaulle. L’histoire retiendra que trois ans après la conférence de Bandung, en 1955, des partis maghrébins se réunirent à Tanger. Animés par les idéaux de l’unité et de l’intégration, ils appelèrent à une fédération régionale. Les promoteurs de la conférence de Tanger ambitionnaient de poser les premiers jalons de l’union du Maghreb. A l’époque, l’Afrique et l’Asie se cherchaient une troisième voie à l’abri des nouveaux maîtres du monde : les Etats-Unis et l’Union soviétique. Tanger avait alors servi d’atelier régional visant à concrétiser sur le terrain les résolutions de la conférence de Bandung d’avril 1955. La Conférence avait donné naissance à un nouvel esprit de solidarité régionale. Hier au Forum de la mémoire d’El Moudjahid, les amis de Abdelhamid Mehri ministre du GPRA, porte-parole de la conférence historique de Tanger et ancien secrétaire général du FLN ; ont tous salué la rectitude de cet homme resté fidèle aux idéaux de Novembre et dont l’histoire retiendra qu’il est, comme l’a souligné le docteur Lahcène Zghidi, l’idéologue de l’Union du Maghreb.

Nora Chergui