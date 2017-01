Mosquées et médersas d’Alger : Programme d’embellissement

Après l’attribution d'un budget de 17 milliards de centimes par la wilaya d'Alger, 26 mosquées et 210 médersas (écoles coraniques) ont bénéficié en 2016 de travaux de restauration et de réaménagement, dans le cadre de l'opération d'embellissement de la capitale, a annoncé lundi dernier M. Zouhir Boudraâ, directeur des affaires religieuses et du wakf de la wilaya d'Alger. Les lieux de prière ayant bénéficié de travaux de restauration représentent 4% du total des mosquées de la wilaya d'Alger, dont le nombre s’élève à 628, actuellement, a ajouté la même source.

Il y a lieu de préciser à cet égard que les travaux de restauration et de réaménagement des mosquées et medersas de la capitale englobent notamment l'équipement, la tapisserie, l'amélioration des façades externes et internes et l'aménagement de classes pour l'enseignement du Coran et les cours préparatoires, en plus de l'impression de 40.000 exemplaires de manuels pour les classes préparatoires. Dans ce contexte, il serait utile de rappeler le lancement en 2015 des travaux de restauration et de renforcement de la mosquée historique Ketchaoua, classée avec les autres monuments de la Casbah au patrimoine culturel de l’UNESCO, précisons-le. Réalisée gracieusement par l’agence turque de coopération et de coordination TIKA, cette importante opération entre dans le cadre de l’accord signé entre le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et son homologue turc, lors de la visite de M. Recep Tayyip Erdogan à Alger, en 2013.

Le directeur des affaires religieuses d’Alger a saisi cette occasion pour saluer également le rôle important joué par les mosquées en matière d'éducation des générations montantes car étant "un phare où le musulman puise ses constantes religieuses et ses principes". M. Boudraâ a rappelé qu'en 2016, les mosquées ont abrité plusieurs activités culturelles, outre les cours de prédication et de guidance dispensés par les imams tout au long de la semaine, faisant ainsi de ces lieux un espace scientifique et culturel de premier choix.

Par ailleurs, il faut savoir qu’en 2016, il existe 49 médersas à Alger, dont 10 avec régime d'internat, alors que le nombre des élèves scolarisés en cours préparatoire a atteint un total appréciable de 43.653 élèves, a précisé encore la même source. A cette occasion, M. Boudraâ s'est exprimé sur la Zakat, en rappelant que plus de 3.000 familles algéroises ont bénéficié de la Zakat en 2016. Il a ensuite relevé que la wilaya d'Alger a connu en 2016, une nouvelle expérience, consistant à verser la Zakat aux démunis tous les deux mois (soit en 6 tranches) pour une pension de 5.000 DA. A ce sujet, le directeur des affaires religieuses d’Alger a indiqué que par rapport à 2015, la zakat était versée aux nécessiteux en 4 tranches, rappelant que l'objectif étant le versement mensuel de la zakat aux nécessiteux.

Mourad A.