Etablissement de Rénovation des Matériels Aéronautiques : Fer de lance des forces aériennes

L’établissement de Rénovation des Matériels Aéronautiques de Dar El-Beida a été baptisée, hier, au nom du chahid Abdelaziz Sid Ahmed, lors d'une cérémonie présidée par le commandant de la 1re Région militaire, le général major Habib Chentouf.

Cette cérémonie, à laquelle ont assisté des autorités civiles et militaires et des membres de la famille du chahid, coïncide avec la célébration du 40e anniversaire de la création de cet établissement.

On apprend que la baptisation de cet établissement intervient en application des décisions du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah.

En effet, le général major Habib Chentouf a rappelé que cette cérémonie de baptisation marque une halte de reconnaissance aux martyrs de la Révolution. « La baptisation des établissements militaires est un honneur et un devoir, dont les éléments de l’ANP, en particulier, doivent rester fidèles aux chouhada et suivre leur exemple dans la défense de la patrie », a-t-il ajouté.

Par la même occasion la famille du chahid a été honorée par la remise d’une distinction à titre posthume et de cadeaux symboliques. En outre, une visite guidée a été organisée, au profit des médias par la direction de l'information et de la communication de la première région afin de s'enquérir des différentes missions de cet établissement, en plus des moyens mis en place pour être au diapason du progrès et de la performance.

Né le 20 septembre 1938 à El-Biar, Alger, Abdelaziz Sid Ahmed a grandi au sein d’une famille modeste. Il a entamé ses études à l’école coranique de la mosquée de sidi Embarek avant de rejoindre l’établissement scolaire Feth El Rahman à El Kaddous (Ain Taya).

Dès son jeune âge, le chahid faisait preuve de maturité et d’esprit patriotique, qualités forgées dans la douleur de l'oppression qu'endurait tout le peuple algérien. Après le déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale, il rejoignit le front en 1958, exactement à la Zone 6, relevant de la Wilaya historique IV où il a pris part à plusieurs batailles. Avant de tomber au champ d’honneur, fin 1960.

Il est utile de signaler que depuis l’année 2009, l'Entreprise de Rénovation des Matériels Aéronautiques est érigée en Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial relevant du secteur économique de l'Armée Nationale Populaire, dénommé "Etablissement Rénovation des Matériels Aéronautiques, par abréviation EPIC-E.R.M.Aéro". Et qui a comme mission principale la maintenance des matériels aéronautiques dans les Forces Aériennes du niveau du 3e et 4e Echelon. (MIG-21, MIG-23 arrêt des chaînes).

Ces activités principales consistent principalement dans la réparation et la régénération des matériels aéronautiques en dotation dans les Forces aériennes ; la fabrication de pièces, outils, et composants à usage interne ou externe ; la prise en charge des modifications tendant à améliorer les performances des matériels aériens en dotation dans les Forces Aériennes ; la participation à toute initiative, activité ou étude dans le domaine de l’aéronautique ; la contribution à la mise en place d’une industrie aéronautique nationale.

S’agissant des autres prestations, on mentionne l’Intervention sur site du client et assistance de proximité ; fabrication de pièces, flexibles, outillages, joints et moyens de servitude ; traitements thermiques et de surface.

Sarah A. Benali Cherif