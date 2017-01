APN, M. Baba Ammi : « La lutte contre la corruption priorité des autorités »

Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale ont adopté, hier, quatre projets de loi. Il s’agit en l’occurrence du projet de loi de règlement budgétaire de l’année 2014 et du projet de loi relatif au système national de métrologie ainsi que deux autres textes ; le premier portant code de procédures pénales et le second concerne l’organisation judiciaire.

Les voix pour l'adoption du texte de loi relatif au règlement budgétaire de l’année 2014 se sont traduites par un grand « oui » et à l’unanimité. A l’issue du vote, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, le ministre des Finances, M. Hadji Baba Ammi et le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Abdesslam Bouchouareb, ont remercié les députés pour avoir adopté les textes proposés. Les ministres ont également mis en relief toute l’importance des quatre projets de lois soumis au vote, hier, lors de cette séance plénière présidée par M. Mohamed Larbi Ould Khelifa, président de la Chambre basse du Parlement.

Selon le projet de loi portant règlement budgétaire de 2014 qui révèle un taux de réalisation de 93% des dépenses et des recettes inscrites dans la loi de finances 2014, les dépenses budgétaires réalisées effectivement en 2014 ont été de 7.145,27 milliards (mds) de dinars dont 4.430,25 mds de DA pour le fonctionnement, 2.545,5 mds de DA pour l'équipement et 169,5 mds de DA de dépenses imprévues. La loi de finances de 2014 tablait, faut-il le rappeler, sur 7.656,16 mds de DA de dépenses.

Interpellé par les députés sur la maîtrise des transferts sociaux, M. Hadji Baba Ammi a fait état d'une réflexion sur les mécanismes à même de permettre une maîtrise et une rationalisation des transferts sociaux en ciblant les catégories qui en ont besoin.

Le ministre a précisé que "la mission n'est pas facile vu le caractère sensible de l'opération qui implique des facteurs difficiles à maîtriser d'autant qu'elle est un moyen de réaliser la justice sociale à travers une redistribution des revenus au profit des classes défavorisées ou celles qui ont besoin des aides de l'Etat".

Concernant le déficit enregistré dans le recouvrement des recettes publiques hors fiscalité pétrolière, le ministre a affirmé que la fiscalité ordinaire est passée de 1.179 milliards de DA en 2008 à 2346 milliards de DA en 2014, précisant qu'il est cependant nécessaire de déployer davantage d'efforts pour en finir progressivement avec la dépendance à la rente pétrolière".

Le ministre a ajouté au sujet des soldes de recouvrement que la part la plus importante estimée à 5.300 milliards de DA représente une dette fiscale et des amendes suite à deux décisions de justice contre l'ex-Banque commerciale et industrielle algérienne (BCIA) qui a fait l'objet d'une liquidation.

Il a rappelé à ce propos les efforts des pouvoirs publics pour simplifier les procédures pour davantage de résultats positifs en termes de recouvrement.

Le ministère veille, a-t-il souligné, à soutenir les efforts de modernisation à travers la mise en place d'un système d'information pour faciliter la prise de décision sur la base de données fiables pour un meilleur recouvrement des recettes publiques".

M. Baba Ammi a reconnu une faiblesse de recouvrement des crédits accordés aux entreprises économiques par le Trésor public en raison des reports accordés, précisant qu’il s’agit de projets à long terme dont le recouvrement de crédits s'étale sur trente ans.

Il a rappelé que de nombreux grands projets d'utilité publique ont bénéficié en vertu d'une décision des pouvoirs publics, d'une prolongation de remboursement des crédits.

Pour le premier Argentier du pays, le retard enregistré dans le lancement de certains projets est dû à la lenteur des procédures réglementaires relatives au foncier, des procédures d'approbation des marchés publics et au manque de maturation des projets, ajoutant que le volume des réévaluations des projets a été considérablement réduit passant de 1.113 milliard DA en 2007 à 325 milliard DA en 2017, soit une baisse de l'ordre de 70%.

Pour leur part, les mesures prises en matière de gestion et d'assainissement des comptes d'affectation spéciale (CAS) ont permis de réduire leur nombre à 56 en 2016, contre 73 en 2017 et 60 en 2015. Ce nombre sera ramené à 51 à fin 2018 dans le cadre des dispositions prises au titre de la loi de finances 2016.

Affirmant que les mesures de lutte contre la corruption étaient la priorité des autorités publiques, le ministre à souligné la mise en place de nouvelles mesures telles que le contrôle conjoncturel, le suivi des dossiers à risque, l'application du numéro d'identification fiscale et la mise en place d'un fichier national des fraudeurs (système fiscal, douanier, commercial et bancaire).

Le ministre a également salué la coopération sectorielle entre la Direction générale des impôts (DGI) et les différents services de lutte contre la fraude, renforcés à la faveur des échanges notamment entre les douanes et le Centre National du Registre de Commerce (CNRC), les services chargés de la lutte contre le blanchiment d'argent et la Banque d'Algérie.

Sur le plan international, les procédures d'échange d'informations entre l'Algérie et les pays signataires de conventions de coopération fiscale sont régulièrement utilisées notamment en matière de contrôle des prix de change ou de personnes suspectées de blanchiment d'argent, toutefois il convient, estime M. Baba Ammi, d'intégrer les outils modernes, notamment le transfert via le E-paiement pour les transactions commerciales.



Code de procédures pénales : « Conforter les acquis »



Le second projet de loi adopté hier par les membres de la chambre basse du Parlement est le code de procédures pénales. Il faut savoir qu'« en vertu des amendements substantiels proposés au code de procédure pénale, le tribunal criminel fera l'objet d'une réforme profonde dans sa composition et son fonctionnement, à travers, notamment, l'institution du droit de l'accusé au recours, l'augmentation du nombre des assesseurs jurés et la révision des dispositions relatives à la police judiciaire ». Cette mesure importante intervient en adéquation avec le principe constitutionnel prévu dans le dernier amendement à savoir l'institution d'un deuxième degré de juridiction en matière pénale, et en renforcement des garanties pour un procès équitable et conforme aux normes internationales en matière des droits de l'homme. Nombre de propositions aussi importantes les unes que les autres figurent parmi les amendements apportés à travers ce texte à l’ancienne loi, notamment, l'institution d'un deuxième degré de juridiction partant du fait que « l'accusé a le droit d'interjeter appel conformément à la loi, auprès d'un tribunal de première instance qui statuera à nouveau sur son affaire ». Il sera question également d’un retour à l'ancienne composante du tribunal criminel (4 assesseurs jurés et 3 juges).

Les affaires de terrorisme, de drogue et de contrebande seront confiées à des juges seulement vu « l'expérience acquise dans le traitement de ce type d'affaires ». Le projet de loi prévoit également l'annulation de l'ordonnance de prise de corps « en application du principe de la présomption d'innocence » et propose ainsi, l'obligation pour l'accusé poursuivi pour crime, qui a été mis en liberté ou qui n'a pas été détenu au cours de l'instruction, de se présenter dans un délai ne dépassant pas la veille de l'audience. S’agissant du volet relatif à la révision des dispositions liées à la police judiciaire, ce projet de loi comporte de nouvelles dispositions qui énoncent l'« impossibilité pour les officiers de la police judiciaire d'accomplir leur mission dont les enquêtes et interrogatoires, qu'après habilitation délivrée par le procureur général compétent ». Le texte stipule qu’en cas de refus du procureur général de délivrer l'habilitation à l'officier ou en cas de son retrait, ce dernier peut introduire un recours devant la commission ad hoc dont la création est suggérée dans le texte et qui se compose de trois magistrats de la Cour suprême désignés par son premier président. « Dans le souci d'assurer une coordination de l'action de la police judiciaire et d'éviter toute interaction entre les attributions des différents corps, le domaine d'intervention de la police judiciaire relevant des services militaires de sécurité a été défini avec précision, et dont la mission se limite aux infractions d'atteinte à la sûreté de l'Etat prévues et réprimées par le code pénal et qui compte les crimes de trahison, d'espionnage de terrorisme et de sabotage ».

Le troisième texte adopté hier par les députés est celui relatif à l'organisation judiciaire. Il est à noter qu’avec la nouvelle mouture du projet de loi, il sera possible de créer des « juridictions militaires d'appel indépendamment des appellations données dans la loi organique militaire ».



M. Louh : « Toutes les parties concernées par l'opération électorale doivent assumer leur rôle »



Dans une déclaration à l’issue du vote à l’unanimité des deux projets de loi intéressant le secteur de la Justice, M. Tayeb Louh, a affirmé que les deux textes de lois « visent à renforcer les assurances pour un procès équitable et la présomption d'innocence, le contrôle judiciaire et la police judiciaire ». Ces « garanties sont directement liées aux droits et libertés des Algériens », a-t-il précisé avant de dire que les textes « viennent ainsi conforter les acquis réalisés dans le cadre de la révision du système juridique et d'une adaptation aux critères internationaux en vigueur ». M. Louh a rappelé à ce propos, que la réforme du tribunal criminel est « un saut qualitatif en matière de justice pénale notamment à travers l'introduction de dispositions tendant à garantir un procès équitable qui reste une revendication des juristes et des Algériens ».

Tayeb Louh, a également réaffirmé l'importance du rôle de toutes les parties pour assurer la transparence des prochaines élections à la lumière des garanties juridiques prévues à cet effet par l'Etat. "L'opération concerne toutes les parties qui doivent s'inscrire dans la démarche visant à assurer l'honnêteté et la transparence des prochaines élections", a précisé M. Louh en marge de l'adoption des deux projets de loi.

Le ministre a, à cet égard, rappelé que "la Constitution et toutes les autres lois offrent des garanties pour faire échec aux tentatives susceptibles de porter atteinte à la crédibilité, à la transparence et la neutralité de l'administration lors de l'opération électorale".

"Toutes les parties concernées par l'opération électorale doivent assumer leur rôle en signalant tout agissement contraire à la loi", a insisté M. Louh.



Le projet de loi relative au système national de métrologie :

Une définition claire de l’ensemble des branches en les mettant en cohérence à tous les niveaux



Les membres de l’APN ont également adopté lors de la séance plénière d’hier, le projet de loi relative au système national de métrologie qui figure, faut-il le rappeler, parmi les nouvelles mesures de ce dispositif global contribuant à hisser les produits locaux à la hauteur des exigences de qualité, dans la perspective de la diversification de l'économie. Il s'agit, il faut le souligner, d'une refonte globale du système actuel de métrologie en vue de son adaptation aux normes internationales et aux nouveaux instruments scientifiques et techniques utilisés dans le domaine de la métrologie, avec l'objectif de renforcer l'offre des produits locaux et leur crédibilité sur les marchés national et étranger. La métrologie permet une évaluation rigoureuse de la conformité des produits aux normes, garantit la loyauté des transactions, veille à la qualité des produits et des services et augmente, par conséquent, le niveau de protection du consommateur et de l'économie nationale.

A retenir, on distingue trois types de métrologie : légale, fondamentale et industrielle. La métrologie légale englobe l'ensemble des règles imposées par l'Etat concernant le système d'unités, la production ou l'utilisation d'instruments de mesures. La métrologie fondamentale (scientifique) contient les applications de la métrologie au plus haut niveau (étalons primaires, recherche...), alors que la métrologie industrielle repose sur des applications nécessaires à l'industrie notamment des raccordements aux étalons nationaux. Le système national de métrologie en vigueur repose sur plusieurs textes législatifs notamment la loi 90-18 relative au système national légal de métrologie, qui fixe les règles générales concourantes à la protection du citoyen et de l'économie nationale.

Cependant, l'une des lacunes de ce système est qu'il ne distingue pas les différentes branches de la métrologie (fondamentale, industrielle et légale). Le nouveau texte, adopté hier par les membres de l’APN, tend à éliminer les confusions qui existent dans le texte en vigueur en définissant clairement les branches et en les mettant en cohérence à tous les niveaux. Il a aussi notamment pour objectifs, de combler certaines insuffisances. Le nouveau texte devrait permettre la modernisation du dispositif national de métrologie, « outil important d'une économie régulée de concurrence ». A cet effet, le texte propose « la mise en place des méthodes, instruments et équipements de mesurage unifiés et conformes au système international de métrologie, de sorte à garantir également leurs validations à l'étranger, au bénéfice des produits locaux exportés ». Il s'agit aussi de développer les capacités nationales en prestation métrologique à travers un réseau national de laboratoires spécialisés.

Dans ce cadre, le texte prévoit l'institution d'un Conseil national chargé de définir et de coordonner la politique nationale de métrologie et de sa coordination, ainsi que d'une entité nationale chargée du contrôle de l'application des normes de métrologie, et d'un réseau de laboratoires d'étalonnage, de référence et d'essai. Pour renforcer ses instruments de mesures, l'Algérie prévoit la réalisation d'un laboratoire national de métrologie qui devrait assurer une plus grande protection du consommateur et de l'économie nationale.

L'Algérie a également renforcé la capacité de l'Office national de la métrologie légale (ONML), chargé de s'assurer de la fiabilité de la mesure des instruments nécessitant une qualification légale ou ayant une incidence sur la santé et l'environnement, par la construction de 25 nouvelles antennes locales.

Soraya Guemmouri