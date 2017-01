5e Forum de l’IEA sur le gaz non conventionnel : L’approvisionnement à l’ordre du jour

La part du gaz naturel, notamment liquéfié (GNL), dans le marché mondial, devrait connaître une nette croissance, au cours des prochaines années. Des statistiques de l’Agence internationale de l’énergie indiquent que le gaz naturel continuera d'augmenter sa part du mix énergétique mondial, de 2% par an, jusqu'en 2020. Une donne qui propulse en avant la problématique de la sécurité de l’approvisionnement du marché mondial de cette ressource énergétique. Si, aujourd’hui, la question n’est pas posée, grâce à la diversification des sources d'approvisionnement et la nature des contrats, essentiellement de court terme, «il est encore nécessaire d'être vigilant sur la sécurité du gaz, car la nature changeante du marché signifie que les chocs régionaux de la demande et de l'offre peuvent maintenant se faire sentir», a affirmé M. Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE. Le Forum sur le gaz non conventionnel, qui se tiendra à Brisbane, en Australie, le 24 février, sous l’égide du conseil d'administration de l'AIE, prévoit de relancer la question sur le gaz non conventionnel qui partage jusqu’ici les avis sur l’opportunité de son exploitation actuellement. Cette rencontre est censée «permettre aux gouvernements du monde entier de partager leurs points de vue sur les meilleures pratiques opérationnelles et les mesures réglementaires visant à garantir les avantages économiques, de sécurité et autres de l'augmentation de la production non conventionnelle de gaz». Les initiateurs du forum admettent que «ce qui a été une révolution silencieuse en Amérique du Nord est susceptible d'être une campagne plus longue et difficile dans d'autres parties du globe, laissant encore beaucoup d'espace pour le partage d'expériences et l'amélioration des meilleures pratiques». Le forum examinera, dans ce contexte, les moyens permettant de développer ces ressources et l'impact sur les perspectives énergétiques mondiales. Il est attendu également que les discussions portent sur le contexte général de l’évolution du marché international du gaz, notamment en ce qui concerne le gaz non conventionnel. «Des réserves, peu exploitées jusqu’alors pour des raisons techniques, sont aujourd’hui convoitées par les grands groupes énergétiques», d’autant plus que «les coûts d’exploitation ont été réduits de moitié depuis quelques années». Néanmoins, même si le gaz non conventionnel représente plus de la moitié des ressources estimées, notamment aux États-Unis, il est prématuré de parler actuellement de substitution au gaz conventionnel, affirment les experts.

D. Akila