Protection de la petite enfance : Implication positive des médias

Le rôle des médias dans la protection de la petite enfance contre toute tentative d’enlèvement ou d’agression a été souligné à Constantine, au cours d’une rencontre de sensibilisation sur l’importance du numéro vert «104» mis en service par la direction nationale de la sûreté nationale (DGSN) au titre du plan «Alerte rapt-disparition d’enfants». Dans ce contexte, le commissaire Mohamed Zemouli, responsable du service de communication et des relations publiques à la sûreté de wilaya, a appelé la presse à s’impliquer «positivement et efficacement» pour faire «avorter, en collaboration avec toutes les parties concernées (services de sécurité notamment), toute tentative de nuire aux enfants et à les rendre sains et saufs à leurs familles en cas d’enlèvement». Le même officier qui a également salué la contribution de la presse dans l’accompagnement des différentes opérations de libération d’enfants enlevés à Constantine, a cependant appelé cette corporation, considérée comme «partenaire indéfectible» à s’éloigner de la propagande dans le traitement de ce genre de sujet, en se référant notamment aux informations fournies par les services concernés. Le rôle de la famille, de l’école, des mosquées et des psychologues, entre autres, dans la mobilisation de l’opinion publique contre toute atteinte aux enfants a été également souligné au cours de cette rencontre d’information qui a été mise à profit pour revenir sur la nouvelle application «Allo Chorta» mise en place par la DGSN pour lutter contre toute forme de criminalité. Cette application téléchargeable et dotée de GPS vient s’ajouter aux multiples procédés technologiques de communication mis au service de la population. Soixante-dix pour cent (70%) des alertes de disparition d’enfants signalés depuis 2012 à Constantine se sont avérés sans motif, ont souligné les responsables concernés, précisant que sur les 67 appels enregistrés sur le numéro vert «104» depuis le 20 novembre 2016 au 28 janvier 2017, 50 appels ont été effectués pour annoncer des disparitions, le reste des appels étant pour avoir des renseignements, a-t-on noté.