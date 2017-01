M. Mohamed Aïssa à M’sila : « Attenter à la référence religieuse c’est attenter à l’Etat »

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a soutenu à M’sila qu’attenter à la référence religieuse, ciment de l’unité du peuple algérien, revient à porter atteinte à l’Etat.

Présidant la cérémonie d’ouverture d’un séminaire national sur « Le rôle des zaouïas et mosquées dans la préservation du référent religieux », organisé par l’Académie de la société civile au centre culturel de Sidi Aïssa, le ministre a affirmé que l’Algérie « est bien consciente du plan qui a visé à ébranler l’Etat en tentant de semer le sectarisme et le confessionnalisme, à l’instar de ce qui est arrivé en Libye, en Syrie et au Yémen.»

Dans ce contexte, a-t-il dit, le rôle des zaouïas et des mosquées « devient vital pour la préservation du référent religieux national qui est le rite malékite », sans pour autant excommunier ceux qui appartiennent aux autres rites, a souligné Mohamed Aïssa.

Le ministre a également salué le rôle des services de la sûreté nationale et de l’Armée nationale populaire dans la protection de la sécurité du pays y compris sur le plan religieux, estimant que l’organisation de cette rencontre fait écho à l’appel lancé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lors de la 18e semaine du saint Coran dans lequel il a invité le peuple algérien à réfléchir sur les complots ourdis contre l’Algérie.

En visite de travail de deux jours à M’sila, le ministre devait inaugurer, dans la ville de Sidi Aïssa, une école coranique Omar-Ibn-El-Khatab et lancer les travaux d’une mosquée zaouïa à la cité 19-Juin. M. Aïssa inaugure aujourd’hui une mosquée à Ouenougha et un centre culturel islamique, inspectera le chantier de construction d’une mosquée et assistera, dans la ville de M’sila, à la finale d’un concours national de récitation du saint Coran, avant de prendre part à une cérémonie de mariage collectif.