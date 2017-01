Autorégulation médiatique et élections, M. Grine : « soyez professionnels ! »

C’est un ministre de la Communication qui s’est montré à la fois très disponible et disert dans ses réponses aux nombreuses questions des journalistes venus prendre part à une session de formation de la presse qu’a abrité hier l’amphithéâtre Noureddine Naït Mazi de l’Ecole nationale supérieure de journalisme.



En marge de cet événement marqué par une brillante intervention du Dr Sakher El Khasawneh, expert jordanien en législation et en déontologie des médias, traitant de « l’autorégulation du métier du journaliste, vers le professionnalisme », le ministre Hamid Grine a eu à répondre à des questions essentiellement en rapport d’une part, avec le football algérien et le prochain scrutin des législatives d’autre part.

Au sujet de ce rendez-vous des urnes devant intervenir en ce premier semestre 2017, M. Grine a surtout assuré, via un argumentaire très consistant, que son département œuvre à garantir « une couverture médiatiques très sereine des prochaines élections ».

C’est d’ailleurs dans cette optique qu’il a annoncé la réunion qu’il va tenir « aujourd’hui à 14 h » avec le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), M. Abdelwahab Derbal. Cette réunion que le ministre a qualifiée d’« ordinaire » se tiendra « en présence d’un certain nombre de représentants d’autres ministères », a-t-il ajouté. « L’on va débattre essentiellement des législatives et des implications des médias à travers l’expression directe, les débats à la radio et à la télévision ainsi que sur différentes modalités liées à la couverture médiatique de ce scrutin ». Le ministre de la Communication saisira aussi l’opportunité de s’exprimer sur le scrutin des législatives pour appeler les médias à faire valoir un haut degré de professionnalisme lors de la couverture de ce rendez-vous. « Soyez professionnels ! », dira M. Grine en réponse à une question d’El Moudjahid au sujet de ses attentes liées avec la mobilisation de la corporation pendant la prochaine consultation électorale.

M. Hamid Grine, qui rappellera en outre que sa réunion avec le président de la HIISE succède au conseil interministériel qui s’est tenu il y a dix jours sous l’égide du Premier ministre, sera sanctionnée par des décisions conformes à la Constitution et aux termes de la loi relative au régime électoral. « Nous sommes dans la légalité », souligne par ailleurs le ministre de la Communication pour appuyer son refus d’accorder des autorisations à des chaînes TV de droit étranger pour la couverture des législatives. « Ce ne sont pas toutes les chaînes privées qui seront autorisées à couvrir les élections et on va accorder des autorisations à des chaînes de droit étrangers », a-t-il en effet soutenu.

Le ministre expliquera toutefois que, pour l’heure, son département n’a exclu aucune de ces chaînes privées, rappelant l’exigence pour celles-ci de procéder au dépôt de leur dossier au niveau de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav).

« Il y a un cahier des charges auxquelles ces chaînes devraient se conformer », a encore appuyé M. Grine toute en faisant part de sa disponibilité de discuter avec ces mêmes chaînes quant à la possibilité de leur octroyer des « bureaux autorisés en Algérie », a-t-il dit et ce, dans le seul objectif, appuie-t-il « d’éviter qu’il y ait de l’injure où de la diffamation lors des prochaines élections ». Et d’enchaîner : « Il y a certaines mesures à l’égard des chaînes privées qui seront annoncées au moment opportun ».



Bilan négatif de l’EN : « Je dis oui à la critique et à la liberté d’expression mais non à la diffamation et à l’injure »



Le ministre de la Communication qui tiendra en outre à préciser que seulement cinq chaînes privées disposent de « bureaux autorisés » a également indiqué que, pour l’heure, son département n’a reçu aucune demande de la part d’un média étranger pour la couverture du scrutin des législatives. Sur un autre volet, le ministre de la Communication a assuré par ailleurs que l’Autorité de régulation de la presse écrite sera bel et bien installé au courant de cette année et que cette instance sera dotée d’une structure d’éthique et de déontologie.

Invité par les journalistes pour donner son avis concernant le traitement réservés par les médias au football algérien et à ses dirigeants à la suite de l’élimination de notre équipe nationale dès le premier tour de la 31e Coupe d’Afrique des Nations, M. Grine a surtout condamné « les excès et les termes violents » qui ont visé le président de la FAF, M. Mohammed Raouraoua. « Je dis oui à la critique et à la liberté d’expression mais non à la diffamation et à l’injure. Parfois, il y a des termes violents dans la presse pour lesquels je ne suis pas d’accord et que, bien entendu, je condamne », a indiqué le ministre.

Et d’ajouter : « Il se trouve qu’un président d’une fédération, comme celle du football, est un président exposé. Il ne faut pas oublier que lorsqu’il s’agit de football c’est plutôt un domaine de passion, et là où il y a de la passion, il y a absence de raison ».

M. Grine s’est dit en outre convaincu que le président Raouraoua est assez ouvert et assez intelligent pour savoir que la presse algérienne, comme toutes les presses sportives du monde, est extrêmement dure et parfois excessive ». « Si M. Raouraoua se sent touché par certains médias dans son honneur, bien sûr il peut recourir à la justice. Pour ma part, j’ai vu des débats assez passionnés mais pas d’insulte ni d’injures », a encore assuré le ministre de la Communication.

Il ne manquera pas en outre de relever que ce n’était pas aux journalistes de réclamer « la tête de X où de Y » soulignant tout de même que ce « genre de débordement est acceptable, parce que dans le sport, mais non en politique ».



Dr Sakher : « La meilleure des régulations est celle émanant de la presse elle-même »



Interrogé sur le bilan de M. Raouraoua, M. Grine a indiqué que ce dernier avait fait « un très bon parcours en 2014, expliquant cependant que l'EN » n'est pas M. Raouraoua, ni Ould Ali El Hadi (ministre de la Jeunesse et des Sports).

« L'EN représente tout le peuple algérien, et son bilan est globalement négatif », mais je ne fais pas de différence entre les Algériens d'ici et ceux de là-bas. Quand on parle de formation c'est très bien, mais pour que ça soit productif, ça prend du temps au moins 10 ans », a-t-il argué, ajoutant que « le débat est de savoir si l’EN a été bien préparée et si les joueurs étaient motivés ».

D’autre part et pour revenir à la conférence du Dr Sakher El Khasawneh sur « l’autorégulation du métier du journaliste, celui-ci a fait savoir dans son exposé que la presse professionnelle, s’appuie dans l’accomplissement de sa mission, sur trois principaux piliers qui sont le droit, la liberté responsable et la déontologie professionnelle. « Ces piliers constituent les fondements du métier du journaliste professionnel. L’effondrement de l’un de ces piliers mènera sans doute à l’effondrement de la fonction principale de la presse, à la confusion entre droits des médias et droits des individus à une vie privée et le droit à l’image et à la réputation. Le conférencier expliquera en effet avec une série d’exemples à l’appui que la violation de la presse de l’un des droits, outre le fait qu’elle peut souvent faire l’objet d’audition judiciaire où de mesures disciplinaires, risque de lui faire perdre sa confiance auprès du public quant aux informations qu’elle lui fournit.» Nul ne doute de ce fait que le journalisme est une profession qui nécessite une régulation.

Aussi, comme le précisera l’expert, la meilleure des régulations est l’autorégulation venant de la corporation de la presse elle-même et ce, en adoptant des règles d’éthique et de déontologie les plus appropriées à son environnement professionnel.

