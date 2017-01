Projet de Loi portant règlement budgétaire 2014 Les députés favorables à une vision prospective

La commission des finances et du budget à l’APN propose que la loi en question soit soumise au contrôle parlementaire, deux ans, au lieu de trois, après son élaboration.

Le ministre des Finances, Hadji Baba Aâmmi, a présenté, hier en séance plénière de l’APN, le projet de loi portant règlement budgétaire de 2014. À coups d’une série de chiffres et statistiques, Baba Aâmmi annonce, de prime abord, un taux de réalisation de 93% des dépenses et des recettes inscrites dans la loi de finances de 2014. Alors que la loi de finances de 2014 (LF-2014) tablait sur 7.656 milliards de dinars de dépenses, les réalisations en matière de ces dépenses ont atteint 93,3%, à raison de 93,97% pour celles de fonctionnement et de 86,53% pour celles d’équipement.

Quant aux recettes budgétaires réalisées en 2014, elles ont été de 3.924 mds DA, contre des prévisions de 4.218,18 mds DA dans la LF-2014, soit un taux de réalisation de 93%. Des statistiques qui aboutissent à un déficit budgétaire de 3.221 mds DA (contre un déficit prévisionnel de 3.437,98 DA), soit 18,7% du PIB. Face à cette contre performance, le gouvernement, grâce aux prélèvements à partir du Fonds de régulation des recettes (FRR), a pu ramener ce déficit global du Trésor à 1.334 mds DA à la fin de 2014, soit près de 8% du PIB. Abondant en termes de chiffres, le ministre précise que la croissance économique, elle, s'est affichée en baisse de 0,7 point en 2014 par rapport à la croissance prévue, soit de 3,8% au lieu des 4,5% prévus. Ce fléchissement est le corollaire du recul de la croissance des secteurs des hydrocarbures et de l'agriculture. Le taux d'inflation a, par contre, connu une bonne tenue, atteignant 2,92% en 2014, contre 3,5% prévu. Le taux de change du dinar par rapport au dollar a été de 79 DA pour 1, dollar alors que le cours moyen du baril de pétrole a été de 99,1 dollars en 2014. À la fin 2014, les réserves de changes du pays étaient à 177,3 mds de dollars, alors que le FRR dégageait un solde positif de 6.245 mds DA. La commission des finances et du budget à l’APN, elle, propose que la loi soit soumise au contrôle parlementaire, deux ans, au lieu de trois ans, après son élaboration, ainsi que débattre le projet de loi portant règlement budgétaire 2014 avant l’adoption de la loi de finances. Aussi, il est relevé la nécessité de corriger les lacunes relevées par la Cour des comptes. Cette entité a, dans un rapport d’appréciation, recommandé, notamment l’amélioration du rendement des services fiscaux et l’instauration de mécanismes à même d’atténuer les activités informelles. Est également préconisé une plus grande maîtrise dans l’élaboration des budgets et dans l’exécution des dépenses publiques, «de façon à répondre avec réels et soutenables budgétairement, et ce à travers la mise en place de systèmes d’information consolidés avec des outils de pilotage de la performance des services publics». Par ailleurs, la commission des finances et de budget appelle à mettre en place une vision prospective afin de définir au juste les besoin réels des différents secteurs en matière de budget, et de poursuivre le développement de l’administration fiscale. Lors de leur intervention, les députés ont relevé, entre autres, l’impératif lié à la réduction de l’évasion fiscale, l’intransigeance qui s’impose dans les transferts sociaux, tout en saluant les efforts consentis par les pouvoirs publics pour faire face à une situation économique peu favorable, résultant de la chute des prix du pétrole. Il est également question du relancer les projets «gelés», créer un ministère chargé de la fiscalité et réactiver le ministère de l’Économie.

Fouad Irnatene