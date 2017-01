APN, Vote aujourd’hui de quatre projets de loi, Code de procédures pénales : aux normes internationales

Pas moins de quatre projets de loi seront soumis au vote, aujourd’hui à l’APN. Cette séance plénière sera consacrée, en fait, à la poursuite des débats, puis au vote des projets de loi relatifs au règlement budgétaire et au système national de métrologie. Les textes portant code de procédures pénales et organisation judiciaire seront également soumis au vote, durant la même séance, indique un communiqué de cette institution parlementaire.

Il faut dire que le projet de loi portant règlement budgétaire de 2014 fait ressortir un taux de réalisation de 93% des dépenses et des recettes inscrites dans la loi de finances de 2014. Selon ce texte, composé de huit articles, les dépenses budgétaires réalisées effectivement en 2014 ont été de 7.145,27 milliards (mds) de DA, dont 4.430,25 mds de DA pour le fonctionnement, 2.545,5 mds de DA pour l'équipement et 169,5 mds de DA de dépenses imprévues. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que la loi de finances de 2014 tablait sur 7.656,16 mds de DA de dépenses. Aussi, les réalisations en matière de dépenses publiques ont atteint 93,3%, à raison de 93,97% pour le fonctionnement et 86,53% pour l’équipement.

Les recettes budgétaires réalisées en 2014 sont de l’ordre de 3.924 mds de DA, contre 4.218,18 mds de DA dans la loi de finances de 2014, soit un taux de réalisation de 93%. Ainsi, le déficit budgétaire enregistré effectivement en 2014 (dépenses imprévues comprises) a été de 3.221,21 mds de DA, contre un déficit prévisionnel de 3.437,98 mds de DA, soit un taux 18,72% du PIB. Cela dit, et grâce aux prélèvements effectués à partir du Fonds de régulation des recettes chiffrés à 2.151,11 mds de DA en 2014, le déficit global du Trésor a atteint 1.334,3 mds de DA à la fin de 2014, soit près de 8% du PIB, selon le même texte. Pour ce qui concerne la croissance économique, celle-ci affiche une baisse de 0,7 % en 2014 par rapport à la croissance prévue, soit de 3,8%, au lieu de 4,5%.

Ce fléchissement résulte, surtout, du recul de la croissance des secteurs des hydrocarbures et de l'agriculture. Cela dit, le taux d'inflation a connu une «bonne tenue», atteignant 2,92% en 2014 contre 3,5% prévu. Aussi, le taux de change du dinar par rapport au dollar a été de 79 DA pour un dollar, alors que le cours moyen du baril de pétrole se situait, en 2014, autour des 99,1 dollars. Pour rappel, à la fin 2014, les réserves de changes du pays étaient de 177,3 mds de dollars, alors que le FRR dégageait un solde positif de 6.245 mds de DA.

À retenir, donc, le projet de loi du règlement budgétaire de 2014 qui est en cours d’examen par les membres de l’APN, va être soumis au vote aujourd’hui.

Au cours de cette même séance, les députés auront à se prononcer sur un autre projet de loi relative, cette fois, au système national de métrologie. Ce projet de loi, approuvé en octobre dernier, par le Conseil des ministres, est une des nouvelles mesures d'un dispositif contribuant à hisser les produits locaux à la hauteur des exigences de qualité, dans la perspective de la diversification de l'économie. Il s'agit, il faut le dire, d'une refonte globale du système actuel de métrologie en vue de son adaptation aux normes internationales et aux nouveaux instruments scientifiques et techniques utilisés dans le domaine de la métrologie, avec l'objectif de renforcer l'offre des produits locaux et leur crédibilité sur les marchés national et étranger.



Métrologie : des produits locaux à la hauteur des exigences de qualité



Il est utile de rappeler, dans ce contexte, que la métrologie permet, en fait, une évaluation rigoureuse de la conformité des produits aux normes, garantit la loyauté des transactions, veille à la qualité des produits et des services, et augmente, par conséquent, le niveau de protection du consommateur et de l'économie nationale. On distingue trois types de métrologie : légale, fondamentale et industrielle. Alors que la métrologie légale englobe l'ensemble des règles imposées par l'État concernant le système d'unités, la production ou l'utilisation d'instruments de mesures, la métrologie fondamentale (scientifique) contient les applications de la métrologie au plus haut niveau (étalons primaires, recherche... ). Enfin, la métrologie industrielle repose sur des applications nécessaires à l'industrie, notamment des raccordements aux étalons nationaux. Le système national de métrologie en vigueur repose sur plusieurs textes législatifs, notamment la loi 90-18 relative au système national légal de métrologie, qui fixe les règles générales concourantes à la protection du citoyen et de l'économie nationale. Cependant, l'une des «lacunes» de ce système est qu'il ne distingue pas les différentes branches de la métrologie (fondamentale, industrielle et légale), et n'assure pas, en conséquence, sa cohérence, et c’est dans ce cadre qu’intervient le texte actuel pour éliminer toute confusion qui puisse exister dans le texte en vigueur, et ce en définissant clairement les branches et en les mettant en cohérence à tous les niveaux. Le projet de loi tend également à combler certaines insuffisances, notamment en ce qui concerne la métrologie industrielle. Le texte devrait aussi permettre la modernisation du dispositif national de métrologie, «outil important d'une économie régulée de concurrence». Il est proposé, à cet effet, «la mise en place des méthodes, instruments et équipements de mesurage unifiés et conformes au système international de métrologie, de sorte à garantir également leur validation à l'étranger, au bénéfice des produits locaux exportés». Il s'agit aussi de développer les capacités nationales en prestation métrologique, à travers un réseau national de laboratoires spécialisés. Dans ce cadre, le texte prévoit l'institution d'un Conseil national chargé de définir et de coordonner la politique nationale de métrologie et de sa coordination, ainsi que d'une entité nationale chargée du contrôle de l'application des normes de métrologie, et d'un réseau de laboratoires d'étalonnage, de référence et d'essai. D’autre part, et aux fins de renforcer ses instruments de mesures, l'Algérie prévoit la réalisation d'un laboratoire national de métrologie qui devrait assurer une plus grande protection du consommateur et de l'économie nationale. L'Algérie a également renforcé la capacité de l'Office national de la métrologie légale (ONML), chargé de s'assurer de la fiabilité de la mesure des instruments nécessitant une qualification légale ou ayant une incidence sur la santé et l'environnement, par la construction de 25 nouvelles antennes locales.

Le troisième projet de loi soumis au vote des membres de la chambre basse du Parlement est le code de procédures pénales. Il faut savoir qu'«en vertu des amendements substantiels proposés au code de procédure pénale, le tribunal criminel fera l'objet d'une réforme profonde dans sa composition et son fonctionnement, à travers, notamment, l'institution du droit de l'accusé au recours, l'augmentation du nombre des assesseurs jurés et la révision des dispositions relatives à la police judiciaire». Cette mesure importante intervient en adéquation avec le principe constitutionnel prévu dans le dernier amendement, à savoir l'institution d'un deuxième degré de juridiction en matière pénale, et en renforcement des garanties pour un procès équitable et conforme aux normes internationales en matière des droits de l'homme. Nombre de propositions aussi importantes les unes que les autres figurent parmi les amendements apportés à travers ce texte à l’ancienne loi, notamment l'institution d'un deuxième degré de juridiction partant du fait que «l'accusé a le droit d'interjeter appel conformément à la loi, auprès d'un tribunal de première instance qui statuera à nouveau sur son affaire». Il sera question également d’un retour à l'ancienne composante du tribunal criminel (4 assesseurs jurés et 3 juges). Les affaires de terrorisme, de drogue et de contrebande seront confiées à des juges seulement, vu «l'expérience acquise dans le traitement de ce type d'affaires». Le projet de loi prévoit également l'annulation de l'ordonnance de prise de corps, «en application du principe de la présomption d'innocence», et propose, ainsi, l'obligation pour l'accusé poursuivi pour crime, qui a été mis en liberté ou qui n'a pas été détenu au cours de l'instruction, de se présenter dans un délai ne dépassant pas la veille de l'audience. S’agissant du volet relatif à la révision des dispositions liées à la police judiciaire, ce projet de loi comporte de nouvelles dispositions qui énoncent l'«impossibilité pour les officiers de la police judiciaire d'accomplir leur mission dont les enquêtes et interrogatoires, qu'après habilitation délivrée par le procureur général compétent». Le texte stipule qu’en cas de refus du procureur général de délivrer l'habilitation à l'officier ou en cas de son retrait, ce dernier peut introduire un recours devant la commission ad hoc dont la création est suggérée dans le texte et qui se compose de trois magistrats de la Cour suprême désignés par son premier président. «Dans le souci d'assurer une coordination de l'action de la police judiciaire et d'éviter toute interaction entre les attributions des différents corps, le domaine d'intervention de la police judiciaire relevant des services militaires de sécurité a été défini avec précision, et dont la mission se limite aux infractions d'atteinte à la sûreté de l'État prévues et réprimées par le code pénal et qui compte les crimes de trahison, d'espionnage de terrorisme et de sabotage».



Organisation judiciaire : un nouveau mode de gestion



Le quatrième et dernier projet de loi qui sera voté aujourd’hui est celui relatif à l'organisation judiciaire est le deuxième texte présenté, hier, devant les membres de l’APN. En effet, le ministre de la Justice, garde des Sceaux a présenté les amendements apportés à la loi organique n°05-11 relative à l'organisation judiciaire qui stipule qu'«en prévision de l'institution d'une juridiction d'appel des jugements rendus par les tribunaux militaires et en coordination avec le ministère de la Défense nationale, il est proposé la modification de l'article 19 relatif au tribunal militaire en prévoyant que les règles relatives à la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont fixées par le code de justice militaire. Cette mouture permettra la création de juridictions militaires d'appel indépendamment des appellations données dans la loi organique militaire».

Soraya Guemmouri