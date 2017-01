Crimes coloniaux : L’exigence d’une reconnaissance de l’État français

Des intellectuels, universitaires, politiques, artistes, syndicalistes et membres du mouvement associatif ont demandé à l’État français et aux candidats à la présidentielle de reconnaître les crimes coloniaux qu’ils qualifient de «crimes d’État».

Dans un texte proposé par l’universitaire, Olivier Le Cour Grandmaison, dont le nombre des premiers adhérents a dépassé les 90, les signataires demandent que «justice soit rendue aux héritiers de l’immigration coloniale et post-coloniale, et que les discriminations mémorielles qui les affectent toujours puissent être combattues». Nous demandons aux plus hautes autorités de l’État et aux candidat(e)s à l’élection présidentielle qu’ils se prononcent pour la création d’un lieu du souvenir à la mémoire de celles et ceux qui furent assassinés, l’ouverture de toutes les archives relatives à ces différents événements et la reconnaissance de ces crimes de guerre et de ces crimes d’État», ont réclamé les signataires, dont parmi eux figurent des historiens comme Gilbert Meynier, Alain Ruscio, Fabrice Riceputi et Michèle Riot-Sarcey, soulignant que tels actes «permettront à tous les Français(e)s de mieux connaître cette histoire singulière». Parmi les crimes coloniaux, le texte cite les massacres de Thiaroye au Sénégal (décembre 1944), ceux de Sétif, Guelma et Kherrata en Algérie, qui débutent le 8 mai 1945 et «leurs dizaines de milliers de morts, en témoignent sinistrement». «Il y a soixante-dix ans, au mois de mars 1947, la guerre d’Indochine et l’insurrection malgache débutaient. Le 1er novembre 1954, un conflit long et sanglant commençait en Algérie. Entre 1945 et 1962, la France a donc été presque constamment engagée dans des opérations militaires coloniales», ont rappelé les signataires qui demandent qu’il ne faut pas oublier la guerre «longtemps occultée» menée au Cameroun (1955-1971) et les répressions «sanglantes» des militants guadeloupéens et kanaks. Ils ont estimé que si la loi de l’ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, et les initiatives de la société civile «ont permis un début de reconnaissances sociale et politique de l’esclavage et de la traite négrière, il n’en est pas de même pour les crimes commis avant ou après la Seconde Guerre mondiale», soutenant que «cette situation est inacceptable, car elle ajoute aux massacres, l’outrage aux victimes, à leurs descendants et leurs proches». La France s’apprête à élire dans trois le président de la République après la fin du quinquennat de François Hollande qui a renoncé à briguer un deuxième mandat en raison de son impopularité et de la crise dans son propre camp politique, rappelle-t-on. Plusieurs candidats sont engagés dans la course présidentielle : François Fillon (Les Républicains, droite), Benoît Hamon (Parti socialiste, gauche), Jean-Luc Mélenchon (France insoumise, gauche), Emmanuel Macron (En Marche !, gauche) et Marine Le Pen (Front national, extrême droite).