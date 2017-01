Algérie - Mexique : Renforcement de la coopération parlementaire

Le vice-président de l'Assemblée Populaire Nationale chargé des relations extérieures, Djamel Bouras, a appelé à renforcer la coopération parlementaire entre l'Algérie et le Mexique et à établir un partenariat économique "prometteur" entre les deux pays. M. Bouras a évoqué avec l'ambassadeur du Mexique en Algérie, Juan Jose Gonzales Mirajes, "les relations historiques unissant les deux pays", a indiqué un communiqué de la Chambre basse du parlement. Par la même occasion, M. Bouras a réitéré le soutien indéfectible et inconditionnel" de l'Algérie au peuple sahraoui, affirmant "l'attachement de l'Algérie aux principes de sa politique extérieure basée sur la non ingérence dans les affaires internes des États". Dans le même contexte, il a présenté l'approche algérienne vis-à-vis des questions internationales d'actualité, notamment la situation au Sahel et au Moyen-Orient. Présentant les menaces auxquelles font face les pays de la région dont le terrorisme, M. Bouras a affirmé que l'Algérie "œuvre à renforcer les facteurs de paix et à préserver la stabilité". L'Ambassadeur du Mexique a souligné, pour sa part, l'impératif "de consentir davantage d'efforts pour hisser la concertation et le dialogue parlementaire au niveau escompté", saluant par la même occasion le niveau de la coopération entre l'Algérie et le Mexique dans plusieurs domaines.