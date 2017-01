Commission mixte algéro-allemande : Promouvoir le partenariat

La 6ème commission mixte algéro-allemande se tiendra les 21 et 22 février prochains à Alger, indique un communiqué du ministère de l'Industrie et des Mines. Dans ce cadre, le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Allemagne à Alger, Michael Zenner, sur les préparatifs en cours pour la tenue des travaux de cette commission mixte, précise le communiqué. Lors de cette rencontre, les deux parties ont exprimé leur "satisfaction quant à l'état d'avancement des préparatifs et, plus largement, de l'esprit et de la qualité de la coopération économique, notamment industrielle, entre l'Algérie et l'Allemagne", selon la même source. Une rencontre des opérateurs économiques des deux pays se tiendra en marge des travaux de cette commission. Pour approfondir les relations économiques entre les deux pays, le ministre et le diplomate allemands ont convenu de "travailler ensemble pour promouvoir le partenariat économique bilatéral et les programmes de coopération à l'adresse des petites et moyennes entreprises (PME)". "Plusieurs filières industrielles soutenant la politique de diversification économique intéressent les entreprises allemandes à l'exemple de l'industrie mécanique, la sous-traitance automobile, la chimie et l'industrie pharmaceutique.