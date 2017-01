Fondements économiques

Les agrégats macroéconomiques de l’Algérie, pour les neuf premiers mois de 2016, présentés à l’Assemblée populaire nationale par le Gouverneur de la Banque d'Algérie, confirment, une fois de plus, "la fragilité" de la situation économique et financière du pays, accentuée par une « forte dépendance de l'activité commerciale à la dépense publique, a relevé, M. Mohammed Loukal. Si la situation financière extérieure du pays se maintient encore au plan interne, l'économie par contre a "été profondément affectée par la chute des prix du pétrole, depuis juin 2014, particulièrement au niveau des finances publiques, des comptes extérieurs et de la liquidité bancaire", rappellera-t-il. Par conséquent, la consolidation des fondamentaux de l’économie nationale ne peut être opéré qu’à « travers la diversification de l'économie et l'amélioration de sa compétitivité, comme objectifs tracés dans le nouveau modèle de croissance économique ». Aussi, la baisse drastique des revenus du pays et les effets induits par la baisse continue des cours de pétrole, conjugués à une baisse conséquente des recettes des hydrocarbures (-14,24%) et un faible rythme de croissance des revenus hors hydrocarbures (3,14%), " exigent la consolidation budgétaire en vue de préserver les finances publiques et le rétablissement des équilibres internes", a souligné le Gouverneur de la Banque d’Algérie. Des chiffres qui justifient les décisions et mesures prises par les autorités du pays dans le sens d’une meilleure maitrise de la dépense, et une répartition plus rationnelle des dotations budgétaires mais aussi, des subventions. La démarche des pouvoirs publics traduit, dans ce sens, l’urgence d'aller vers un mode de financement qui soit soutenu par le marché financier. L’objectif se résume dans cet impératif à mettre en place les conditions qui contribuent à la promotion de l’investissement productif et à l’émergence d’un environnement favorable au développement de l’entreprise. L’État qui a mis sur rails les instruments et les moyens de la transition économique, des bases nouvelles, entend ainsi, s’extraire aux fluctuations du marché des hydrocarbures pour s’inscrire, désormais, dans une démarche qui plaide pour la diversification, la compétitivité et l’efficience de l’économie nationale, pour une plus grande résilience à d’éventuels chocs externes. Une vision d’ensemble où l’Etat gagnerait à instaurer les bases d’une gouvernance économique basée sur une optimisation et une diversification de ses ressources, une priorisation des compétences internes, et une démocratisation des pratiques administratives.

D. Akila