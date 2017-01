Energies renouvelables : Opportunités sud-africaines

L'Afrique du Sud constitue aujourd’hui une réelle opportunité d’affaires pour les investisseurs et hommes d’affaires algériens, surtout que ce pays est considéré comme le plus développé du continent. C’est ce qu’a déclaré hier l’ambassadeur sud-africain à Alger, M. Dlomo Dennis.

S’exprimant à l’occasion d’une journée d’information sur les opportunités d’affaires en Afrique du Sud, organisée au siège de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), le diplomate a précisé que «parmi les secteurs où les Algériens peuvent investir davantage, figurent le domaine de l’exploration des gisements de pétrole et de gaz qui renferment de grandes potentialités, mais également le domaine maritime et celui relatif au tourisme». Dans le même ordre d’idées, l’ambassadeur a qualifié le marché algérien de «très important» pour les investisseurs africains. Aussi, le diplomate a exprimé sa satisfaction, pleine et entière, quant à la tenue de cette journée qui permettra, soutient-il, de «renforcer les liens économiques et commerciaux entre nos deux pays».

S’exprimant, pour sa part, la conseillère économique auprès de l’ambassade d’Afrique du Sud, Mme Madoyo Manone, a exposé les opportunités d’affaires en Afrique du Sud et les possibilités de partenariats algero-sud-africain. Elle souligne que la forte présence d’entreprises sud-africaines (plus de 70) au Forum africain d’investissement à Alger confirme la grande importance et la volonté de nos hommes d’affaires d’investir davantage en Algérie. «Nous avons constaté qu’il y a plusieurs entreprises qui veulent investir en Algérie», a-t-elle encore mis en relief. Pour appuyer ses dires, elle révèle qu’une entreprise sud-africaine compte investir pas moins de 1 milliard de dollars en Algérie dans le domaine des énergies renouvelables. Sollicitée pour avoir de plus amples détails sur cet important investissement, la diplomate peu loquace nous laissera sur notre faim.

Dans une déclaration accordée à El Moudjahid, Mme Bahloul Ouahiba, directrice des relations internationales à la CACI, mettra l’accent sur les objectifs de cette importante rencontre en indiquant que «celle-ci s’inscrit, en fait, dans le cadre de la continuité des efforts visant l'intensification des liens de coopération économique avec les pays africains». «Elle tend également à donner une nouvelle impulsion aux relations économiques bilatérales», indique Mme Bahloul, faisant remarquer que «sur le plan politique, notre coopération avec ce pays frère est très développée par rapport au domaine économique». En réponse à une question inhérente au volume des échanges commerciaux entre les deux pays, elle fera savoir que ces derniers s’approchent des 62 millions de dollars, mais qualifiera le niveau actuel des échanges d’insignifiant.

Par ailleurs, et en ce qui concerne les exportations, cette même responsable a indiqué que l’Algérie exporte vers l’Afrique du Sud, l’équivalent d’environs 280.000 de dollars. Il y a lieu de noter, ici, que l’Algérie et l’Afrique du Sud — qui n’ont pas encore atteint le niveau souhaité dans le domaine des relations économiques — visent ainsi à intensifier le partenariat qui reste circonscrit à certains secteurs seulement. À retenir, enfin, la tenue, en mars 2015, de la 6e session de la haute Commission bilatérale de coopération algéro-sud-africaine, à Alger, en marge de la visite du Président sud-africain, dans notre pays, qui devait justement contribuer à promouvoir une coopération multisectorielle entre les deux pays.

M. A. Z.