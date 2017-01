Pomme de terre : Stabilisation à 40 DA

« Ce sont les conditions météorologiques qui sont la principale cause de l’envolée des prix de la pomme de terre sur le marché. Les récentes intempéries ont en effet fortement perturbé les activités de récolte sur les champs». Telles sont les explications données hier, par le président de la Fédération nationale des producteurs de pomme de terre, M. Ahcène Guedmani, qui s’est exprimé lors de son passage dans l’émission. «L’invité de la matinale» de la Chaine 1 a fait savoir que

10 000 tonnes de pomme de terre stockées seront mises sur le marché à partir de cette semaine afin de faire baisser les prix qui se sont envolés ces derniers jours. « Les prix de la mercuriale vont poursuivre leur baisse pour se stabiliser dans les prochains jours autour de

40 DA/kg »a-t-il rassuré , tout en expliquant que cette décision a été prise après une réunion qui a regroupé, cette semaine, le ministre et les représentants de la filière, dont le président de la Fédération des producteurs de pomme de terre,

M. Guedmani a expliqué, dans ce contexte, que la pomme de terre a atteint ces derniers jours les 70, voire les 80 dinars, alors que son prix oscillait entre 40 et 50 dinars, il y a quelques jours à peine. Le déstockage s’étalera sur les dix prochains jours. L’objectif, selon le représentant des producteurs, est de faire baisser au moins de dix dinars, son prix au niveau des marchés de gros. L'opération de déstockage permettra, selon lui, de réguler le marché et faire pression, pour que le prix de ce produit de large consommation soit stabilisé, et fermer la porte à ceux qui ont l'habitude de saisir ce genre de circonstances pour porter atteinte au pouvoir d'achat des citoyens En termes de prévision, l’invité de la Chaine 1 affirme que la Fédération s’attend à une bonne récolte et annonce le chiffre de 1,8 millions de quintaux durant cette saison, ajoutant que les surplus estimés à 80 quintaux seront stockés pour parer aux périodes de pénurie et juguler la spéculation. « Une production de 1,8 million de quintaux de pomme de terre hors saison, dont la cueillette a été lancée à la mi-

décembre dernier, est prévue notamment dans la wilaya de Mascara », a-t-il dit.



80% de semences sont produites localement



Interrogé sur l’évolution du projet «zéro importation de semence d'ici 2019», le représentant des producteurs de pomme de terre a indiqué que, par suite des efforts des producteurs, l’Algérie n’importe aujourd'hui que 20% des semences, 80% étant produites localement.

Pour rappel, l'Algérie, qui importe entre 60 et 80 millions d'euros de semence de pomme de terre annuellement, s'est fixée un objectif de zéro importation de cet intrant agricole de la classe A.

Pour répondre à ses besoins de consommation, le pays importe trois catégories de semences : la semence classe SE (super élite), classe E (élite) et classe A, laquelle représente jusqu'à 60% des quantités importées par le pays.

Respectant des normes phytosanitaires rigoureuses afin de prévenir des maladies, chaque classe de tubercule est multipliée pour donner naissance à une autre : la SE engendre, ainsi, la E puis la A et, ensuite, la B qui est plantée pour produire de la pomme de terre de consommation.

Pour ce qui est de la production des semences, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdesselam Chelghoum, avait appelé récemment, au cours de sa visite de travail et d’inspection à la wilaya d’Aïn Defla, les agriculteurs à relever le «défi» relatif à la production de la semence de pomme de terre, affirmant que la réalisation de cet objectif assurera l’autosuffisance dans ce domaine. «Il est on ne peut plus vital que les agriculteurs relèvent le défi de la production de la semence de pomme de terre, synonyme de l’indépendance du pays dans ce segment de production», a indiqué le ministre.

Il a, dans ce contexte, fait part de la volonté de l’État de venir en aide aux agriculteurs afin que l’autosuffisance en matière de semence de pomme de terre ne soit pas un «vain mot», mais «une réalité». «Je ne serais personnellement pas tranquille tant que l’on n’est pas arrivé à assurer notre indépendance en matière de production de semences de pomme de terre», a assuré le ministre, affirmant que la pomme de terre constitue un produit stratégique pour le gouvernement, au même titre que les céréales ou le lait.

Il a soutenu que «ce qui a été possible pour les céréales peut l’être pour ce tubercule», rappelant que l’Algérie a aujourd’hui assuré son indépendance en matière de semences de céréales, alors que par le passé, elle en importait à coups de milliards de dollars.

Selon lui, la non-assurance du pays de son indépendance en matière de semences de pomme de terre dénote d’une absence de volonté dans ce domaine, voire d’«intérêts occultes», jugeant «anormal» qu’après des années, la situation n’a «presque pas changé».

Il lieu de dire que l’Algérie produit actuellement environ 5 millions de tonnes de ce tubercule si important pour le consommateur algérien, et pour 2019, les prévisions du département de l’Agriculture tablent sur plus de 6 millions de tonnes, ce qui fait que le pays aura de plus grandes capacités d’exportation, qui pourraient atteindre les 70.000 tonnes d’ici à 2019. Ceci, sachant que la filière a connu une surproduction qui a lourdement pesé sur les revenus des agriculteurs durant la saison 2015-2016, en les faisant baisser d’une manière conséquente.

De ce fait, et durant la même période, il a été décidé aussi d'augmenter les volumes de stockage de la pomme de terre fraîche d'arrière-saison à 60.000 tonnes, au lieu de 40.000, déjà stockées dans le cadre du système de régulation des produits agricoles de large consommation (Syrpalac).

Sarah A. Benali Cherif