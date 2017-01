Hadjis algériens : Vers l’augmentation du nombre d’agences ?

La commission ministérielle chargée du choix et de la classification des agences de tourisme et de voyages, candidates à l’organisation du pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam pour le compte de l’année 2017, a entamé ses travaux, dimanche, au siège de l’Office national du pèlerinage et de la Omra, apprend-on sur le site web de l’ONPO. Après avoir retiré le nouveau cahier de charges, précédemment, les dizaines d’agences de tourisme et de voyage, désireuses de participer à l’opération Hadj 2017, ont procédé ensuite au dépôt de leur candidature au niveau de l’Office national du pèlerinage et de la Omra, durant la période du 16 au 23 janvier courant, rappelle t-on encore. Dès que les résultats de la commission seront rendus publics, les agences de voyages agréées pour le Hadj-2017 seront ensuite affectées sur les 5 aéroports désignés pour prendre en charge nos hadjis, par voie de conséquence. L’année dernière, sur les 120 agences de voyages et de tourisme du pays qui ont postulé pour l’organisation du pèlerinage, 62 d’entre elles, parmi lesquelles figurent l’ONAT et le TCA (agences publiques), ont été agréés pour prendre en charge les 28.000 hadjis algériens, dont le nombre sera certainement revu à la hausse, cette année, suite à la récente décision de l’Arabie Saoudite d’augmenter les capacités d’accueil des Lieux Saints de la Mecque de l’ordre de 800.000 hadjis supplémentaires pour atteindre un total de 2,6 millions en 2017. Du coup, le nombre d’agences de voyage nécessaires pour assurer la prise en charge de l’opération Hadj, cette année, devra augmenter également; on parle d’un millier d’agences postulantes pour une centaine de places. Dans une récente déclaration à la presse,

M. Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et du Wakf, a affirmé que l’Algérie compte demander une hausse substantielle du nombre de ses hadjis, voire même le retour à son ancien quota de 36.000, lors de sa prochaine visite en Arabie saoudite. En raison du lancement d’importants travaux d’extension et d’aménagement des Lieux Saints de la Mecque, depuis 2013, le nombre de pèlerins d’Algérie a été réduit de 20%, à l’instar de tous les pays arabo- musulmans, alors que le pays hôte a diminué son quota de 50%, rappelons le. En attendant le lancement imminent des inscriptions pour le Hadj- 2017, il serait utile de rappeler également que le pèlerinage 2016 s’est déroulé dans de bonnes conditions, selon les responsables du secteur. Selon le DG de l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), le pèlerinage 2016 a été marqué par la mise en œuvre d’importants moyens par l'État pour assurer une bonne prise en charge de nos pèlerins, notamment la réservation d'hôtels à proximité de la sainte mosquée de la Mecque (Masjid el Haram), l’installation de tentes climatisées et la mise à la disposition des hadjis de cuisiniers algériens pour préparer leurs repas ". Dans ce même cadre, 500 bracelets électroniques ont été remis aux hadjis souffrant de maladies chroniques afin de gérer leur état de santé à distance, et permettre aux membres de la mission médicale d'intervenir rapidement ». L’année 2016 a été également témoin du lancement officiel du site web internet permettant aux candidats au pèlerinage d’effectuer par internet les réservations des chambres d'hôtel. Selon le ministre des Affaires religieuses et du Wakf, M. Mohamed Aïssa, qui a présidé la cérémonie officielle, « désormais, le pèlerin a la possibilité de s’inscrire sur le Net pour bénéficier de l’hébergement collectif, avec le privilège de résider en compagnie des personnes de son choix, principalement ceux de sa région natale ».

Mourad A.