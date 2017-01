Elections législatives : Le corps électoral convoqué les prochains jours

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, devrait procéder, dans les prochains jours, à la signature du décret portant convocation du corps électoral.



Selon l'article 25 de la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016 portant régime électoral, il est indiqué que « sous réserve des autres dispositions prévues par la présente loi organique, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel dans les trois (3) mois qui précédent la date des élections ».

En effet, le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, qui a reçu il y a quelques jours des syndicats d’étudiants au siège du parti à Alger, a annoncé que « les élections législatives auront lieu le 4 ou le 11 mai prochain ». « Mais rien n'est encore officiel », a-t-il tenu, toutefois, à préciser. « Nous demanderons au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de ne pas programmer les examens durant cette période pour permettre aux étudiants de voter dans leur lieu de résidence », a-t-il ajouté, par ailleurs.

La Haute instance indépendante de surveillance des élections, installée récemment, est opérationnelle.

Lors de sa première réunion tenue dernièrement à Alger, son président Abdelwahab Derbal, a affirmé l’engagement de son instance et sa détermination à organiser des élections propres dans la sérénité et le respect des lois de la République.

Il a ajouté à ce propos que l'instance « ne ménagera aucun effort pour accomplir son devoir à l'égard du peuple algérien, et œuvrera à donner l'espoir aux Algériens en vue d'approfondir la relation de confiance entre le pouvoir et le citoyen en veillant à préserver son choix et sa volonté ainsi qu'à consacrer son droit à la liberté de choix, notamment lorsqu'il s'agit de choisir ses élus qui le représenteront dans la gestion de ses affaires ».



Les partis politiques investissent la scène médiatique



Rassurés par ces propos et par les dépositions de la nouvelle loi électorale, les partis politiques, qui ont annoncé leur participation à cette échéance électorale, ont d’ores et déjà, commencé à investir le terrain, en intensifiant leurs activités à quelques mois des législatives.

Le FLN qui a commencé tôt sa campagne, a procédé jeudi à l'installation de la commission de candidatures de la wilaya d'Alger. Son secrétaire général, Djamel Ould Abbès, a déclaré à l’occasion que « le FLN doit avoir 20 sièges à Alger aux prochaines législatives ».

La course aux législatives a commencé tôt aussi pour le RND. le secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia, a appelé vendredi, à partir de Aïn Sefra (Naâma), à la mobilisation pour aller en force aux prochaines législatives, préserver les intérêts du citoyen et assurer la cohésion de la société. « La feuille de route du RND repose sur l'action de terrain afin de donner l'occasion à tous les militants de servir l'intérêt du pays, en allant en force aux prochaines législatives », a affirmé Ouyahia lors d'un conseil de wilaya élargi du parti, regroupant les militants des communes de la wilaya de Naâma. Il a aussi indiqué que le choix des listes électorales du parti est élaboré par les commissions de wilaya, « sans interférence ou pression d'aucune partie ».

Le RCD, et depuis l’annonce de sa participation, ne perd aucune occasion de rassembler ses militants et de les sensibiliser sur les grands axes de son programme. Bien qu'il soit présent tout le temps sur le terrain, sa présence dans ce contexte électoral est particulièrement plus intense et est mieux structurée en termes d'objectifs.

Le week-end dernier, le RCD a organisé plusieurs rencontres de proximité avec les militants, notamment à Fouka, dans la wilaya de Tipasa, à Sétif, à Béjaïa, Tizi-Ouzou et Alger afin de décliner les grandes lignes autour desquelles ils compte articuler sa campagne électorale, notamment la réforme de l'Etat, de l'économie, de la justice et de l'école, de sorte à les arrimer davantage aux principes de la liberté et de la démocratie.

Le FFS a également profité de ce week-end pour appeler ses militants, notamment les élus, à une rencontre dans la wilaya de Boumerdès. En effet, lors d'une rencontre qu'il a organisée vendredi à Zemmouri, le premier secrétaire du parti, Abdelmalek Bouchafa, a indiqué que la participation aux prochaines échéances électorales permettra aux citoyens de renouer avec l'exercice de leurs droits au sein de toutes les institutions locales et nationales. Bouchafa a également appelé les citoyens à se mobiliser pour assurer la réussite de la participation du parti aux prochaines échéances électorales et lui permettre de mettre en avant un discours politique différent, basé sur le dialogue et le respect.

Même les petits partis, qui se sont éclipsés depuis les dernières législatives de 2012, se sont également mis en lice, à l’image du Parti de la liberté et de la justice de l'ex-ministre de la Communication, Mohamed Saïd, qui a tenu durant ce week-end, son premier congrès. Dans son allocution, il a réaffirmé ses anciennes positions en faveur du consensus. Il a également appelé au respect de la volonté populaire lors des prochaines législatives, rendez-vous électoral auquel il compte bien prendre part. Il en est de même pour la majorité des partis occupant la scène politique ou ayant été agréés ces dernières années et qui ne veulent pas rater cette occasion sous l’ère de la nouvelle Constitution.

Salima Ettouahria