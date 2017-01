Dix wilayas se réunissent à Constantine : L’Administration se mobilise

Dans le cadre du cycle de rencontres régionales initiées par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales en vue de la préparation des échéances électorales, le secrétaire général du ministère, Hocine Mazouz, a présidé hier à Constantine un séminaire regroupant les représentants de dix wilayas de l’Est, en l’occurrence la wilaya hôte, Mila, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tébessa, Guelma, Souk Ahras, Skikda, Annaba et El Tarf, et destiné à expliquer aux cadres directement impliqués dans l’opération de vote, en premier lieu les chefs de daïra, les secrétaires généraux des communes, les directeurs de la régulation et les inspecteurs généraux des wilayas, les procédures relatives aux rendez-vous précités, notamment après l’adoption de la nouvelle Constitution laquelle a édicté de nouvelles garanties de transparence et d’impartialité en matière d’élections. À ce sujet, M. Mazouz a rappelé que les législatives prévues dans les prochains mois revêtaient un caractère important, car ce seront les premières à se dérouler sous la nouvelle Constitution dont ont découlé — afin d’adapter le cadre juridique régissant les élections aux nouvelles dispositions introduites par celle-ci — les lois organiques relatives au régime électoral et à la Haute instance indépendante de surveillance. Dans ce contexte, l’orateur a appelé à la mobilisation de tous les moyens, humains, matériels et logistiques, afin de concourir à la réussite des prochaines joutes électorales. Le SG du ministère de l’Intérieur a, en outre, particulièrement insisté sur la nécessité d’anticiper les embûches qui peuvent survenir au cours de la préparation, notamment en recourant aux nouvelles technologies. En ce sens, il a exhorté les cadres présents à accélérer l’assainissement du fichier électoral et ce, en exploitant le registre national de l’état civil afin de parer aux anomalies liées aux doubles inscriptions et aux cas de non-radiation d’électeurs décédés. Il a par ailleurs demandé aux secrétaires généraux des communes de mettre en place des services dédiés aux élections au niveau de chacune d’elles, et de les doter des moyens nécessaires à leur fonctionnement.

I. B.

Installation de la commission de wilaya

Le wali de Constantine, Kamel Abbès, a procédé à l’installation de la commission de wilaya de préparation des élections législatives, lors d’une réunion qui a regroupé les principales parties impliquées dans l’opération, les chefs de daïra, les présidents des assemblées populaires communales et les directeurs de l’exécutif. Ladite commission devra s’atteler à mettre en place les conditions permettant le bon déroulement des élections législatives, prévues dans les prochains mois. Pour ce faire, celle-ci a été structurée en plusieurs unités opérationnelles (Télécommunications, Transport, Ressources hydriques, Éducation, Travaux publics, Commerce, Santé, Énergie et Protection civile), lesquelles devront travailler en coordination avec les chefs de daïra. Dans ce même contexte, le wali a instruit les P/APC à veiller à finaliser l’assainissement des listes électorales et qu’elles soient épurées d’ici une dizaine de jours. À ce titre, il faut mentionner le cas de la nouvelle ville Ali Mendjeli, qui connaît, depuis une quinzaine d’années, un flux de population important, ce qui a amené la daïra du Khroub, dont elle dépend administrativement, à mettre sur pied des brigades mobiles qui sillonnent les différentes unités de voisinage afin de procéder à l’inscription des habitants. À titre de précision, la wilaya de Constantine compte 581.547 électeurs, répartis sur 210 centres de vote comptant 1.273 bureaux.

