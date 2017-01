Implication des parents d’élèves dans la scolarisation : Mme Benghebrit appelle à plus de contribution

La ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, a appelé les Associations des parents d'élèves à plus de contribution pour asseoir un climat de sérénité, au sein de l'école. S’exprimant à l’ouverture d’une journée d’étude organisée par l'Association nationale des parents d'élèves, à la Bibliothèque nationale d'El Hamma, à Alger, sur l’implication des parents d’élèves dans la scolarisation de leurs enfants, Mme Benghebrit a sollicité les syndicats et les associations des parents d'élèves à apporter leur contribution pour l'édification d'une école algérienne de « qualité », au lieu de rester au stade des revendications.

Elle a, également, appelé les parents d'élèves à faire confiance et à respecter l'enseignant, même s'il y a parfois, certains dépassements, qui sont isolés. En ce qui concerne les mouvements de protestation que compte enclencher les syndicats de l'Education, dans le cadre de l'intersyndicale, la ministre a affirmé que ces derniers ont le droit de protester ou d'engager des mouvements de grève. Mais, celle-ci a tenu à affirmer que son département, à travers, des institutions d'inspection et au niveau de tous les établissements, dispose d'un programme de rattrapage, en prenant en compte les quelques dysfonctionnement qui se sont déjà produits, dans certains établissements, en raison des grèves. La ministre a minimisé le nombre de cas, en soulignant que ces dysfonctionnements ne concernent que certains établissements et certaines matières. Autrement dit, le taux de suivi de la grève à laquelle avait appelé l'intersyndicale était très faible. Pour ce qui est de l'avenir, la ministre a affirmé qu'elle fait confiance aux enseignants et les a même appelés à plus de sagesse pour ne pas priver les élèves de l'école.



Une stratégie nationale de lutte contre la violence en milieu scolaire



Réagissant à l’affaire de l’assassinat d’un élève devant son établissement scolaire à Skikda, la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, s’est dite « extrêmement triste » de ce fait qui ne peut être considéré comme anodin. La ministre a estimé que « la violence est une problématique transversale qui suppose l’implication de toute la société et, bien entendu, l’école et le système éducatif. Nous sommes en train d’élaborer une stratégie nationale dans le cadre d’une commission avec les partenaires sociaux, dont l’objectif est de présenter des modalités d’anticipation. L’anticipation ne peut se faire qu’en prenant en ligne de compte un certain nombre de paramètres. Nous sommes en train de le faire et nous présenterons ce travail au mois de février ». Mme Benghebrit a dans ce contexte rappelé la mise en place d’une commission qui planche sur ce sujet et qui présentera en février prochain, une stratégie nationale de protection de l’école.

La ministre a fait état, en outre, de la conclusion d’un accord avec la DGSN et le ministère de la Défense nationale, comme première étape qui nécessite des mesures réglementaires, pédagogiques et institutionnelles sur lesquelles planche cette commission, qui associe également le partenaire social.



Les parents d’élèves, maillon de la démocratie scolaire



Pour sa part, l’association des parents d’élèves a estimé que « dans les comparaisons internationales, trois principaux types d’indicateurs éclairent le rôle des parents d’élèves dans l’éducation : le poids du contexte familial dans la réussite des élèves, les droits accordés aux parents et leur implication dans la scolarité. » Aussi, explique-t-on, « dans les deux premiers cas, les parents apparaissent comme un vecteur des dynamiques sociales et un maillon de la démocratie scolaire. » Une chose est sûre : les enquêtes d’évaluation des élèves telles que le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE mettent en évidence les facteurs socio-économiques et culturels qui pèsent sur la scolarité. Les pays font l’objet d’un classement qui repose sur le lien observé entre les résultats des élèves et leur environnement familial.

Lors de cette journée d’étude, les interventions ont été axés sur le troisième type d’indicateurs, relatif à l’implication des parents d’élèves dans l’éducation de leurs enfants, à savoir les formes de cette implication, comment la mesurer et comment faire de cette implication un plus à la scolarité.

S. E.