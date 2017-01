Le ministre des travaux publics et des transports à Sétif : À l’heure des grands projets structurants

En effectuant hier une visite de travail et d’inspection, M. Boudjemaâ Talaï, ministre des Travaux publics et des Transport, qui s’est enquis de la dynamique du secteur, n’ a pas manqué de relever avec satisfaction les avancées dans la réalisation des grands projets structurants, à l’instar du tramway, du dédoublement et de la modernisation de la voie de chemin de fer entre Sétif et El-Gourzi, de la pénétrante autoroutier Djen Djen-El-Eulma et de l’aéroport du 8-Mai 1945.

Le ministre accompagné du wali, du président de l’APW et des autorités de cette wilaya a manifesté sa satisfaction quant aux projets réalisés, attachant un intérêt particulier sur le respect des échéances fixées, comme le montre la remarque faite sur le retard accusé dans le projet du dédoublement de voie du chemin de fer entre Sétif et El Gourzi, manifestant le caractère prioritaire de la rocade ferroviaire nord du pays.

Une visite qui a également permis au ministre de féliciter et d’encourager tous les responsables des entreprises publiques et privées qui financent des projets de travaux publics au titre de la solidarité communautaire et qualifie ainsi la ville de Sétif, qui a toujours fait valoir l’initiative privée, d’exemple à suivre.

Des son arrivée, le ministre inspectera l’infrastructure aéroportuaire dont l’extension a été portée à 2900 mètres linéaires avec la pose de l’ILS (Instrument landing System) destiné à baliser la piste et assurer le respect des normes de sécurité pour le décollage et atterrissage des avions, de jour comme de nuit. À El Eulma, Boudjamaa Talai marquera un temps d’arrêt au niveau de l’échangeur devant faire la jonction entre la pénétrante Djen Djen –El Eulma et l’autoroute Est-Ouest qui traverse cette wilaya, sur un tronçon de 75 km. Une réalisation de deux fois trois voies dont le chantier, aussi complexe soit-il, a été attaqué sur tous les fronts pour traverser ces 3 wilayas avec entre autres, un viaduc —le plus grand en Afrique—s’étalant sur 1 km 500 de long et 160 mètres de hauteur. Le tunnel de Texenna, d’une longueur sur ses deux portails de 1850 mètres, un projet structurant compte 54 viaducs, nécessitera une enveloppe de 167 milliards de dinars.

Autre projet non moins important, celui de la double voie du chemin de fer et la modernisation des installations sur un tronçon de

118 km entre Sétif et ElGourzi (Constantine), que le ministre visitera aussi, s’agissant de surcroit d’une partie importante de la rocade ferroviaire nord qui reliera l’Est à l’Ouest du pays, de Maghnia à El Kala, et permettra au delà de l’impact économique attendu, de se traduire également par un gain de temps avec des vitesses de

160 km/heure pour les trains voyageurs et 80 km pour les trains de marchandises.

Dans ce secteur toujours, le volet inhérent à la solidarité communautaire et la contribution des entreprises publiques et privées n’en sera pas moins sans susciter l’intérêt de Mr Boudjamaa Talai qui se rendra sur les deux grands chantiers du dédoublement sur 15km : la route reliant El Eulma à Hamam Sokhna par la commune de Bazer Sakhra dont la réalisation est assurée par 9 entreprises, dont 2 publiques, et celui de l’évitement sud de la ville sur 22 km avec la réalisation d’une nouvelle voie et le dédoublement de la RN77. Cinq entreprises, dont 1 entreprise publique, s’attèlent à la réalisation de ce second projet qui traverse les 3 communes de Guedjel, Mezloug et Sétif avec une ouverture sur l’autoroute Est Ouest, le pôle sportif e le parc industriel.

Le ministre s’enquerra de l’avancement des travaux du tramway, (+ de 60%). En effet, plus de 11 km de rail ont été déjà posés, la plate-forme est achevée à 71% et le centre de maintenance à 54%, attestant des efforts consentis sur le terrain, avec un suivi hebdomadaire du wali. Le ministre se rendra ensuite à Ain Fouara où il prendra connaissance de l’aménagement spécifique consacré à cette esplanade emblématique.

F. Zoghbi

M. Talaï : « Nous visons la deuxième place en Afrique pour le rail »

« Le bilan, je crois, est vite fait. Dans le domaine aérien, nous avons pris de bonnes décisions et les choses vont se concrétiser immédiatement, pour ce qui est des travaux publics d’une manière générale. Les travaux sont en cours, les entreprises sont compétentes et ont d’ailleurs renforcé leurs moyens. Nous avons également vu le tramway et nous constatons que les échéances et les décisions sont respectées. La wilaya de Sétif est bien gérée, ses citoyens sont jaloux de leur patrimoine et font le maximum pour le préserver. Je citerai à cet effet l’effort des entreprises locales qui viennent de financer sur leurs propres comptes des projets de réalisation de routes ». «Nous avons actuellement 4000 km en cours d’exploitation, 2381 km en cours de réalisation et nous avons d’autres projets en cours d’étude pour que le réseau national atteigne

12 500 km . La majorité de la rocade nord passe à la grande vitesse, c’est du 160 et 220 km/h. Je crois que la volonté du Président de la République est de mailler tout le territoire et autour de la voie ferrée, ce n’est pas uniquement le rapprochement des citoyens mais aussi le développement économique des villes. Dans d’autres pays, le rail a été le moteur du développement, donc avec les 12 500 km nous serons les deuxièmes en Afrique ».

F. Z.