Solidarité : « Le CRA, bras humanitaire de l’État »

La présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Saida Benhabiles, a estimé, hier à Ouled-Hella, sud-ouest de Médéa, que le Croissant rouge doit être le «véritable bras humanitaire de l’État», affirmant que les actions de solidarité de son organisation sont là pour compléter les efforts déployés par les pouvoirs publics. «Pour faire de l’humanitaire, il faut être proche de la réalité quotidienne des gens qui vivent dans la précarité», a-t-elle indiqué, en marge d’une opération de solidarité organisée en faveur des familles défavorisées issues des zones enclavées des communes de Ouled-Antar, Ouled-Hellal et Derrag. Le CRA s’emploie, à travers cette présence sur le terrain, à être «le relais des démunis auprès des pouvoirs publics», a fait savoir la présidente du CRA, assurant qu’elle vise à «interpeller et secouer les consciences de certains Algériens et les impliquer davantage dans l’action humanitaire». Elle a dénoncé, en outre, «l’utilisation à des fins partisanes des actions de solidarité menées par certaines associations», appelant à «combattre ce genre de déviation et lutter contre toutes les formes d’exploitation de la misère des citoyens». Pour la première responsable du CRA, «le jour où il n’y aura plus de centres pour personnes âgées, d’handicapés et de sans-domiciles fixes dans les rues, on pourra dire que la culture de la solidarité à pris le dessus sur celle de l’assistanat», a-t-elle soutenue. Une soixantaine de familles vivant dans des conditions précaires ont reçu une aide alimentaire, des couvertures, des matelas et des vêtements à l’occasion d’une opération de solidarité mise sur pied par le CRA.(APS)