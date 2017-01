Protection civile : Stratégie de sauvetage

La stratégie globale de la Protection civile en matière d’amélioration de la performance de ses unités d’intervention dans les opérations de secours et de sauvetage, a fait l’objet de dossiers de ce corps, publiés par la revue El-Himaya dans sa dernière édition. Il en est ainsi de celui consacré à «La lutte contre les feux de forets» à la wilaya d’Oran, qui offre au lecteur des éclairages sur la dynamique de développement déployée à travers le dispositif opérationnel de ce corps, lui permettant d’intervenir dans des délais très courts dans les localités les plus éloignées de la wilaya. «Durant la période

2010-2016, les feux de forets ont atteint 3.570 feux combattus, mais ayant laissé une dégradation de l’espace forestier d’environ 2.301 ha de forêts, broussailles, maquis et récoltes» dans cette wilaya, indique cette publication. Les mesures à prendre pour améliorer la lutte contre les feux de forets pour l’année 2017, ont également été présentées à travers ce dossier, qui prend en charge, entre autres, la protection et la limitation des dégâts humains et matériels, la méthodologie adaptée pour la maîtrise des forêts, la formation et l’entraînement des hommes. L’autre dossier de la revue El-Himaya est consacré au «Plateau technique de Bouira», désigné aussi sous le vocable de «Polygone de manœuvres», une école, qui sera implantée sur un terrain d’une superficie de 17 ha, dans cette wilaya et qui servira de support d’entraînements, d’exercices et de manœuvres pratiques, tant pour les structures de formation existantes que pour les personnels professionnels déjà en activité dans le cadre de la formation continue.

L’intérêt de l’introduction des TIC pour le sauvetage des vies a également été souligné dans l’éditorial de la revue qui a également réservé ses espaces à plusieurs autres sujets tels que la formation, l’adaptation des structures de la

Protection civile aux normes internationales et une analyse sur l’estimation financières des pertes induites par les feux de forets. (APS)