Centre anticancer de Draâ Ben Khedda : Mise en service partielle

Le ministre de la Santé et de la Population, M. Abdemalek Boudiaf a annoncé, hier, la mise en service partielle du centre anti-cancer de Draa Ben Khedda afin de permettre aux malades atteints de cette pathologie de bénéficier des soins, notamment la radiothérapie.

«Compte tenu de l’achèvement des travaux des bunkers, nous allons procéder à la mise en service partielle de ce centre pour assurer d’abord la radiothérapie» a-t-il indiqué sur chantier, assurant que la pose des équipements nécessaires à cette mise en service, notamment trois accélérateurs, interviendra jeudi ou dimanche prochain.

Le ministre a ainsi instruit le directeur central des finances et des moyens au ministère de procéder à la livraison des trois accélérateurs qui sont déjà payés. Il n’a pas toutefois annoncé la date de sa mise en service eu égard à la cadence d’avancement des travaux qui accuse un énorme retard.

Pour le rattraper, Abdelmalek Boudiaf a exhorté les entreprises en charge de la réalisation de fournir plus d’efforts, d’autant que, a-t-il précisé, toutes les contraintes, notamment celles d’ordre financier, sont levées. Concernant l’équipement du centre, le ministre a assuré que tout est pris en charge, précisant que le fournisseur devant assurer cette opération a déjà livré une partie des équipements. «Le problème de financement ne se pose plus » a-t-il souligné dans un point de presse.

Concernant le projet de réalisation d’un hôpital de 60 lits à Bouzeguene, M.Boudiaf a assuré que sa concrétisation ne tient qu’à la population de cette région qui doit trouver un consensus sur le choix de l’assiette de terrain devant l’abriter. «Mon département a dégagé l’argent nécessaire à sa réalisation de cet hôpital et nous attendons des comités du village de trouver un consensus concernant le terrain», en précisant qu’il tient vraiment à la réalisation de cet hôpital dans cette daira.

À une question relative aux étudiants en chirurgie dentaire et pharmacie qui revendiquent leur insertion en milieu professionnel, le ministre a fait part de sa disponibilité à répondre favorablement aux revendications relevant des compétences de son département, ajoutant que l’aspect pédagogique relève de la compétence du ministère de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique. Une délégation des étudiants, qui se sont rassemblées au CHU Nedir Mohamed pour interpeller le ministre, a été reçue par ce dernier. Lors de sa visite, le ministre a également inauguré un centre de désintoxication, un centre de transfusion sanguine et un centre de réanimation polyvalente au CHU Nedir Mohamed et à l’hôpital Belloua. Il a visité l’Etablissement hospitalier spécialisé en cardio-pédiatrie «Petit Omar» de Draa Ben Khedda, le chantier du nouveau pavillon des urgences en néonatalogie et le centre de télémédecine du CHU Nedir-Mohamed, l’unité de fabrication d’insuline de Novo Nordisk de Oued Aissi, l’EHS Fernane Hanafi et le chantier de l’hôpital de 60 lits des Ouadhias.

Bel. Adrar