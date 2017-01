Nouvelles de Tizi Ouzou, Éducation : 3.219 logements indûment occupés

Page animée par Belkacem Adrar

La commission de l’éducation de l’APW a organisé, jeudi dernier, une rencontre avec la direction de l’éducation consacrée au dossier des logements occupés par des enseignants retraités au nombre de 3.219 unités.

Un responsable de cette direction a déclaré à la radio de Tizi Ouzou, seul média convié à cette réunion, que sur ces 3.219 logements indûment occupés par ces enseignants et autres employés du secteur en retraite, 2.575 sont recensés au niveau des écoles primaires, 413 dans des collèges et 231 dans les lycées.

Sur ce nombre, la direction de l’éducation n’a pu récupérer que 108 logements, dont 40 dans les établissements du premier palier, 40 du moyen et 28 du secondaire, selon ce même responsable. Le directeur de wilaya de l’administration locale, M. Azzouz Abdelouahab, a souligné que l’assainissement de ces logements nécessitera d’abord la définition de leur statuts, à savoir le recensement des logements d’astreinte et ceux occupés par les fonctionnaires du secteur.

Cette opération permettra, a-t-il ajouté, de distinguer les logements cessibles. Pour le suivi de ce dossier, des commissions seront également installées au niveau des communes. Ce problème date de plusieurs années. Plusieurs directeurs de l’éducation avaient tenté de récupérer ces logements, sans pour autant réussir à assainir totalement la situation.

CFPA d’Azeffoun - SAKOMAS

Convention pour la formation en menuiserie maritime

Le Centre de la formation et d’apprentissage d’Azeffoun a signé une convention de partenariat avec la société algéro-coréenne de fabrication de bateaux (SAKOMAS). La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du directeur de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, du directeur de l’Agence de wilaya de l’emploi, du chef de la daïra d’Azeffoun et des représentants de la société SAKOMAS. Cette convention porte sur la formation dans la menuiserie maritime, a indiqué la DEFP, précisant qu’une précédente convention signée entre les deux parties a déjà permis de former 25 apprentis dans la même spécialité qui ont été insérés par la même entreprise. La durée de cette formation est de 18 mois pour l’obtention d’un Certificat de maîtrise professionnelle, et l’apprentissage est assuré au niveau des ateliers de la société SAKOMAS, alors que l’organisation pédagogique, à savoir le programme, le volume horaire, la formation et les examens pour la délivrance des diplômes sont à la charge du CFPA d’Azeffoun qui assurera également les cours de la formation théorique et technologique complémentaires. Le nombre de postes de formation est de 15 stagiaires. Ces derniers bénéficieront, durant le premier semestre de formation, d’un présalaire assuré par le même CFPA, alors que la société SAKOMAS se chargera des présalaires des 2e et 3e semestres, selon les actes de la convention.

Emploi des jeunes

70 micro-entreprises ne chôment pas

70 micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif d’aide à l’emploi des jeunes ont bénéficié d’une formation spécialisée dans les techniques de télécommunication assurée par la direction opérationnelle des télécommunications de la wilaya de Tizi Ouzou.

Sept sessions de formation ont été assurées au profit des employés de ces entreprises depuis la conclusion d’une convention entre Algérie Télécom et les organismes ANSEJ/CNAC, en vue de confier la réalisation de ses projets TIC à des promoteurs bénéficiant de l’aide de l’État pour la création de leurs entreprises.

La septième session de ce cycle de formation a été assurée au profit de 13 entreprises et s’est articulée autour de trois thèmes, à savoir déploiement des réseaux urbain, techniques de pose et de raccordement de câbles et réseaux de transmission fibre optique, a indiqué la direction locale d’Algérie Télécom. Ces sessions de formation, qui ont permis à un total de 68 entreprises ANSEJ et 2 entreprises CNAC, de bénéficier d’une formation, ouvrent la voie à ces micro-entreprises en vue de soumissionner pour des marchés.

En plus de ces sessions de formation, la direction opérationnelle de Tizi Ouzou a admis, au niveau de ses différentes structures techniques, pas moins de 72 apprentis issus des secteurs de la formation, et de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, un point de présence Algérie Télécom a été inauguré à la fin du mois de décembre dernier dans la localité de Bouzeguene. Cette nouvelle structure, tant attendue par la population, permettra d’offrir les services de téléphonie et d’internet sur place sans avoir à se déplacer, comme par la passé, jusqu’à Azazga, a expliqué la même direction, en précisant que ce point de présence est le neuvième du genre à l’échelle de la wilaya.

Les numéros vert et de secours de la police ont explosé en 2016

Contribution citoyenne salvatrice



Dans le cadre de l’exploitation des numéros verts 15/48 et 17 Police de Secours, les services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont enregistré, au titre de l’année 2016, 3.350 appels au 15/48, et 2.547 au 17 Police de Secours, apprend-on de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Ces appels ont trait à des demandes d’intervention, de signalisation d’accidents de la route, à des rixes sur la voie publique, ainsi qu’à des demandes de renseignements ou d’orientation, a indiqué notre source, en précisant que «cette contribution citoyenne a permis de traiter plusieurs affaires».

Aït Mahmoud (Beni Doula)

Inauguration d’un stade communal



La commune d’Aït Mahmoud (Beni Douala), à une quinzaine de kilomètres de Tizi Ouzou, vient de bénéficier d’un nouveau stade de football, au grand soulagement de la jeunesse de cette commune. Ce nouveau stade communal baptisé du nom du chantre de la revendication identitaire, Matoub Lounes, a été inauguré mardi dernier, à l’occasion du 61e anniversaire de la naissance du chanteur.

Ont pris part à cette cérémonie, les directeurs de la jeunesse et des sports et de la culture, les autorités de la daïra de Beni Douala, la famille de Matoub Lounes et des représentants de la famille révolutionnaire.

Centre de conversion au GPL

À toute pompe

Quelque 550 usagers ont installé le kit GPL sur leur véhicule durant l’année 2016 au niveau du centre de reconversion GPL de Tizi Ouzou, apprend-on de la direction locale de Naftal. Ouvert au mois de novembre 2015, ce centre a opéré, durant toute l’année, quelque 550 conversions au GPL, a-t-on indiqué de même source. Près de 400 demandes de conversion de véhicules à ce gaz le moins polluant et coûteux sont en instances, en raison du retard qu’a pris l’opération d’ approvisionnement en kits GPL, selon la même source qui a toutefois fait savoir que le centre vient de recevoir 2.000 kits de conversion. Pour l’année en cours, le centre prévoit l’installation de pas moins de 1.000 kits, d’autant que ces derniers sont disponibles. Pour inciter les automobilistes à utiliser ce carburant, il a été décidé de subventionner ceux désirant faire cette installation dans les véhicules roulant à l’essence à hauteur de 25.000 dinars pour un coût global de plus de 40.000 dinars, selon la direction générale de Naftal qui a également précisé que le bas prix de ce carburant propre (9 dinars le litre) devrait inciter les automobilistes à effectuer ces installations après la récente augmentation des prix. La direction générale de Naftal envisage d’atteindre, à l’horizon 2020, pas moins de 240.000 véhicules équipés GPL. Avec la dernière augmentation, la demande de conversion va certainement connaître un boom, d’où la nécessité de renforcer le centre de conversion de Tizi Ouzou en moyens aussi bien humains que matériels, pour répondre dans les meilleurs délais à la demande.