France (22e journée) : Monaco frustre Paris, Nice repart

Monaco a attendu les dernières secondes pour arracher le match nul au Parc des Princes (1-1) et reprendre la tête de la Ligue 1 dimanche soir. Le PSG finit frustré, à trois points des Monégasques et de Nice qui s'est relancé contre Guingamp (3-1).



Du suspense, mais pas de festival



L'ancienne gloire parisienne, Ronaldinho, était dans les tribunes. Et c'est lui qui a donné le coup d'envoi fictif de la rencontre. Mais le Brésilien, qui faisait vibrer le Parc des Princes au début des années 2000, est sans doute un peu resté sur sa faim. D'abord parce que son ex-équipe a concédé le nul dans le temps additionnel sur une frappe de Bernardo Silva (90e+2). Ensuite parce que le choc au goût de Ligue des champions n'a pas donné lieu au spectacle rêvé. Il y a eu peu d'occasions franches et les fulgurances dont "Ronnie" avait le secret ont été bien rares. Reste le niveau technique qui était là et l'enjeu. Sans l'égalisation en fin de match, le latéral monégasque Djibril Sidibé aurait sans doute ruminé sa faute inutile sur Draxler en fin de match. Elle a permis à Cavani de marquer sur penalty à la 81e minute. L'Uruguayen ne s'est guère fait prier pour inscrire son 21e but de la saison en championnat. Mais Paris n'a pas su tenir le score de ce match peut être décisif pour l'issue de la saison. Et c'est bien Monaco qui peut fêter le résultat et la première place retrouvée. "C'est dommage, on fait beaucoup d'efforts pour marquer un but. On doit faire plus quand on joue un match comme ça", a regretté le capitaine parisien Thiago Silva sur Canal+ à l'issue de la partie. Maigre satisfaction pour l'équipe d'Unai Emery, les Monégasques reçoivent samedi Nice à 17h00 dans ce qui ressemble à un nouveau tournant également.



Nice redémarre



Car Nice a relancé la course à trois qui rend cette saison de Ligue1 si attrayante. A la maison, les Niçois ont pourtant vécu "un match pénible" contre Guingamp, de l'aveu de l'entraîneur Lucien Favre. Ce n'était "pas une partie facile" a abondé son milieu de terrain Jean-Michaël Seri... Les Niçois ont lutté pour décrocher leur première victoire en 2017 et le score, 3-1, ne reflète pas vraiment la physionomie d'une rencontre âpre et tout en nervosité. Mais l'essentiel est fait pour les Aiglons. Ils repartent enfin de l'avant et prouvent qu'il ne faut pas les oublier dans la course au titre. Alassane Pléa a notamment réalisé un superbe numéro, servi par une talonnade de Eysseric pour le 1er but. Il compte désormais onze buts en championnat. L'Ivoirien Seri, de retour de la CAN, a doublé la marque et surtout la vedette italienne Mario Balotelli a retrouvé le chemin des filets, après plusieurs semaines de mutisme en L1. Bref, les Niçois vont mieux, et ça tombe bien. Car samedi ils ont un gros rendez-vous, sur la pelouse de Monaco pour se départager en tête. La troisième rencontre est presque passée inaperçue tant les projecteurs étaient braqués sur le Parc des Princes. Saint-Etienne a pourtant réalisé une excellente opération à Toulouse en fin d'après midi (3-0). Invaincus en 2017, les Verts sont 5e, tandis que les Toulousains continuent à s'enfoncer. En dixième position, le Téfécé reste sur quatre défaites en championnat.