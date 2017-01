Note de lecture, Pourquoi lire les philosophes arabes ? l'héritage oublié essai d'Ali Benmakhlouf : La philosophie médiévale réhabilitée

Que connaît-on d'Ibn Arabi, d'Ibn Sina, d'Ibn Rushd, d'al-Kindi, d'al-Farabi, d'Ibn Khaldoun, pour ne citer que les plus célèbres des philosophes et libres penseurs arabes médiévaux ?

D'un côté, la philosophie arabo-musulmane du IXe au XVe siècle a été occultée des références philosophiques où seules les sources européennes étaient mobilisées. De l'autre, la transmission de la philosophie médiévale, à partir du XIIIe siècle, a intégré l'apport, par exemple d'Ibn Rushd (Averroès), à travers les traductions de son œuvre à tel point de le rendre anonyme.

Dans un entretien donné au magazine Jeune Afrique, le penseur marocain dit en être persuadé : sans l'apport de la pensée arabe médiévale, le paysage intellectuel européen actuel ne serait pas ce qu'il est. Et pourtant qui le sait ? Dans un essai à la fois savant et accessible au grand public, il revient sur l'histoire d'une marginalisation, celle de l'héritage arabe de l'humanité : « Depuis que j'ai commencé à enseigner en France, il y a trente et un ans maintenant, je me suis rendu compte que les références philosophiques mobilisables sont les sources européennes. On parle facilement de Rousseau, de Hegel, de Descartes... mais difficilement ou pas du tout d'Al-Farabi, d'Al-Kindi, d'Averroès ou d'Avicenne. A travers un regard contemporain, j'ai voulu réhabiliter ces libres penseurs, ces six ou sept siècles de philosophie arabe qui a transmis à l'humanité les legs grecs mais qui a effacé les traces de sa transmission, à tel point qu'elle s'est ‘‘anonymisée’’. Or, la philosophie européenne utilise les arguments de ces penseurs arabes sans s'en rendre compte ».

Selon Ali Benmakhlouf, le philosophe et historien Ernest Renan (1823-1892) est en grande partie responsable de cette marginalisation : « Il n'aimait pas le Moyen Âge — qu'il soit arabe ou latin — et il le considérait comme trop obscur et trop religieux. Dans Averroès et l'averroïsme, il a porté un coup dur à la philosophie arabe en laissant croire qu'elle n'était qu'une pâle copie de la philosophie grecque ».

« Son jugement, malheureusement repris par les philosophes contemporains, laissait entendre que le réveil de la pensée arabe s'est effectué avec la colonisation et l'arrivée de Napoléon Bonaparte en Egypte en 1798. A ce dénigrement se sont rajoutées la négligence des pays arabes envers leur histoire et celle de la philosophie envers la religion ». Pourtant, selon l'auteur, « le rapport philosophie-religion a été merveilleusement analysé par des penseurs qui ont pris à bras-le-corps ‘‘la parole inspirée’’ de Dieu et ‘‘la parole argumentée’’ de la philosophie».



Révéler cet héritage pour lui donner une place dans le patrimoine intellectuel de l'humanité



Palliant cette « occultation » et cette « anonymisation », Ali Benmakhlouf a ainsi voulu, à travers son essai, redonner une visibilité à la philosophie arabe et montrer en quoi elle s'inscrit dans le mouvement dynamique de la pensée, qu'il s'agisse des domaines de la médecine, de droit, de l'histoire, de la politique... « Mon objectif, à travers ce livre, est de révéler cet héritage pour lui donner une place dans le patrimoine intellectuel de l'humanité ».

L'auteur ne s'en arrête pas là. A une question de savoir si la figure de l'intellectuel européen doit beaucoup à celle de l'intellectuel arabe médiéval, il répond : « Dans les premiers textes de la Renaissance, ceux de Montaigne, de Jean Pic de la Mirandole ou de Dante, la référence à la philosophie arabe était présente. Plus tard, la philosophie classique des XVIIe et XVIIIe siècles a repris des concepts précédemment établis par les Arabes, mais en cachant leurs traces. Comme la distinction entre « l'essence » et « l'existence » qui court dans les textes de Spinoza, de Leibniz ou de Descartes ».

Or, poursuit Ali Benmakhlouf, « nous savons que c'est Avicenne qui, en lisant quarante fois » La Métaphysique d'Aristote est arrivée à distinguer l'ordre du concept (l'essence) de ce à quoi il s'applique (l'existence). Et l'auteur de conclure en ces termes : « Cachée, ignorée ou reformulée, la philosophie arabe est une référence historique pour les Européens ».

Pour le professeur de philosophie, l'exemple le plus probant du bienfait de l'apport de la philosophie arabe médiévale se trouve être celui fourni par Jean-Jacques Rousseau quand, au début de son Discours sur les sciences et les arts, il affirme qu'« on a oublié la vertu ancienne et que ce sont finalement les musulmans qui nous ont transmis tant de bibliothèques ». Il n'y a pas meilleur hommage à l'héritage de ces érudits arabes, pour qui la connaissance devait se mettre sous l'égide de la démonstration. Juristes, philosophes, mathématiciens, Avicenne et Averroès étaient aussi médecins et ils étaient les premiers à prôner la collecte d'un maximum d'observations avant d'établir un diagnostic médical. La médecine moderne leur doit une fière chandelle ».

Connaître ainsi, à travers l'essai très documenté d'Ali Benmakhlouf, la pensée de ces philosophes prédécesseurs et de ceux qui les ont côtoyés, ne peut que répondre à une nécessité intellectuelle : retrouver les grands courants civilisationnels et culturels qui ont façonné l'humanité à travers les âges. Parmi eux, et nonobstant les périodes protohistorique et antique, Ibn Khaldoun a laissé une œuvre monumentale sur la connaissance de ces philosophes arabes, notamment ceux ayant vécu au Moyen Âge de notre histoire.

A la lumière de cet ouvrage — du reste fort révélateur — ces philosophes précurseurs et libres penseurs quasiment ignorés aujourd'hui par les universités et les éditeurs, longtemps conditionnés par le conformisme de l'européocentrisme, ne sont-ils pas, en définitive, des hommes de notre siècle ? N'est-il pas temps d'arracher au passé ces créateurs d'idées, ces humanistes courageux, lucides et altiers, et en faire enfin nos contemporains ?

Pourquoi lire les philosophes arabes ? L'héritage oublié, d’Ali Benmakhlouf, éditions Sédia, Alger 2016, 194 pages.

Kamel Bouslama

Le texte de la quatrième de couverture

Professeur de philosophie à l'université de Paris-Est, l'auteur retrace ici le sens de l'engagement de ces philosophes arabes dans la recherche de la vérité.

Lire donc les philosophes arabes médiévaux avec l'œil de la philosophie contemporaine pour y trouver des affinités de méthode et de doctrine : tel semble le parti de son livre.

Lire ces philosophes arabes, c’est aussi les inscrire dans la tradition et le patrimoine de l'humanité, car ils ont su ménager des accès multiples à la vérité où religion et philosophie sont pensées de manière conjointe. Leurs travaux dans de nombreux domaines, comme la médecine, la logique ou l'histoire continuent de nous interpeller comme ils ont contribué à la formation de la pensée européenne. Le médiéval rejoint alors le contemporain dans cette riche histoire qui est celle de l'humain et de l'intellect.

Bio-Express

Ali Benmakhlouf est l'auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Averroès (Belles Lettres, 2000, rééd. Perrin 2009), Montaigne (Belles Lettres, 2008) ainsi que L'Identité et Une fable philosophique (PUF, 2011).

Il est professeur de philosophie arabe et de philosophie de la logique. Il enseigne actuellement à l'Université de Paris Est - Créteil Val-de-Marne et à Sciences Po Paris. Spécialiste de logique et des œuvres de Frege, Russell et Whitehead.

Ali Benmakhlouf est également président du comité consultatif de déontologie et d'éthique de l'Institut de recherche pour le développement, vice-président du Comité consultatif national d'éthique (CCNE).