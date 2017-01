Conférence de presse du Ministre de la Culture : Réorientation de l’activité culturelle

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a animé, hier, une conférence à la Bibliothèque nationale d’El Hama pour présenter le bilan de son portefeuille de l’année 2016, ainsi que pour donner les grandes lignes du programme de 2017.

Le mot d’ordre de cette conférence a été les contraintes financières que le secteur de la Culture a connues, et paradoxalement, cette situation a été une opportunité pour une réorientation de l’activité culturelle sur de nouvelles bases axées notamment sur la rationalisation des dépenses et la recherche de nouvelles sources de financement. « Pas moins de 3.500 activités culturelles ont été organisées malgré des moyens financiers limités. Certains festivals internationaux n’ont bénéficié d’aucune aide financière du ministère de la Culture, cela ne les a pas empêchés de réussir les éditions comme c’était le cas du festival international du cinéma d’Alger et celui de la musique andalouse et des musiques anciennes », a noté le ministre avant d’ajouter que les budgets alloués aux festivals seraient revu à la baisse, entre 20% et 50% pour l’année en cours. Revenant à l’année 2016 qui était selon l’interlocuteur une année riche en événements culturels, Azzedine Mihoubi a rappelé que 83 festivals ont eu lieu, sur 176 existants.

Certains ont été annulés tandis que d’autres ont été organisés sous forme d’activités culturelles. Au sujet du livre, le ministre a déclaré que 148 nouvelles bibliothèques sont opérationnelles. Equipés par les moyens du secteur, les bibliothèques devraient répondre aux besoins du citoyen avec de nouvelles méthodes de gestion basées sur l’interactivité et l’organisation de différents types de rencontres littéraires et historiques. Le ministre a également rappelé le financement de 508 ouvrages durant l’année 2016, dont une grande partie dans le cadre de la manifestation « Constantine, capitale de la culture arabe ». Azzedine Mihoubi a affirmé que les collections nationales ont été enrichies de plus de 508 pièces ou objets archéologiques, ainsi que la poursuite de l’opération du classement des sites archéologiques. Il y a lieu de signaler aussi le traitement de 23 cas « d’atteintes au patrimoine », avec notamment les velléités de faire sortir des œuvres du sol algérien comme c’était le cas avec une toile de M’hamed Issiakhem. Par rapport au soutien de la création artistique, le ministère de la Culture a financé 40 productions théâtrales et 15 cinématographiques, le ministre a toutefois appelé l’ensemble des réalisateurs, metteurs en scène et producteurs à doubler les efforts sur la distribution et la promotion des œuvres. Par ailleurs, ils sont 6.424 à avoir reçus la carte d’artiste par le Conseil national des arts et des lettres, ainsi que l’apport de l’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins (ONDA) qui a accompagné 70 projets, dont le montant global a été de 118 millions de dinars.



L’aspect juridique et organisationnel mis en exergue



Le ministre de la Culture a présenté la feuille de route du département culturel pour l’année 2017. Il serait question d’adopter une démarche pour le suivi et le contrôle des subventions et programmes financiers confiés aux établissements sous tutelle (une démarche qui se fera en partenariat avec un bureau d’études public). Azzedine Mihoubi compte également procéder à une révision de la loi 98-04 sur le patrimoine culturel tout en poursuivant les efforts engagés en vue de la mise en place du Centre africain du patrimoine immatériel de l’UNESCO en Algérie. Une politique du cinéma en Algérie est en vue d’élaboration aussi, il serait question entre autres de la révision de la loi sur le cinéma et de son financement. Le ministère compte aussi relancer le réseau des salles de cinéma avec notamment la réception prochaines de 10 DCP au profil de l’Office national de la culture et de l’information (ONCI). Le quatrième art est aussi concerné par la révision des textes juridiques régissant le théâtre et l’élaboration d’un programme d’action avec les instituions théâtrales. Les textes d’application de la loi sur le livre serait mise en œuvre tout en multipliant les Salons du livre dans les villes de l’intérieur du pays. En somme, le ministère de la Culture poursuit son programme de l’année 2016 pour la restriction des établissements sous tutelle.

Kader Bentounès