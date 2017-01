Cyclisme - Tour national d'Aïn Defla (3e étape) : Large domination des coureurs du GSP

Les coureurs du Groupement sportif pétrolier (GSP) ont largement dominé la troisième étape du tour cycliste national de Aïn Defla, s’adjugeant les 3 premières places du podium. La troisième étape disputée sous une pluie battante sur un circuit fermé de 2,5 km à raison de 30 tours a été remportée par Hamza Mahdi, devant ses coéquipiers Hamza Yacine et Benyoucef Abdellah. Chez les juniors, la première place est revenue à Assal Mohamed Nadjib (Majd Blida), devant MansourI Hamza (SOVAC), au moment où Cheblaoui Abderaouf, visiblement éprouvé par les efforts déployés lors des deux précédentes étapes n'est, lui, arrivé qu'en troisième position. Faisant remarquer que la course a été amputée de 10 tours, en raison des mauvaises conditions climatiques, le commissaire du tour, Omar Boukara, a tenu à mettre en exergue l’organisation impeccable de la compétition et l’esprit sportif qui y a prévalu. Soutenant que le cyclisme «gagne du terrain à Aïn Defla», il a noté que le

«contraste» en matière de circuits propres à la petite reine au niveau de la wilaya prédispose cette dernière à accueillir des compétitions de grande envergure. De son côté, le DJS de Aïn Defla, Mohamed Lamine Bakhti, a estimé que le niveau technique de ce tour national, qui en est à sa deuxième édition, n’avait rien à envier aux compétitions du même genre disputées çà et là sur le territoire national. Selon lui, même si les favoris au sacre final ont réussi à s’imposer, il n’en reste pas moins que des jeunes ont fait étalage de qualités « certaines» qui augurent d’un avenir «radieux» à la discipline.



Résultats:

Seniors:

1 Hamza Mehdi (GSP)

2 Hamza Yacine (GSP)

3 Benyoucef Abdellah (GSP)

Juniors:

1 Aâssal Mohamed Nadjib (Majd Blida)

2 Mansouri Hamza (SOVAC)

3 Cheblaoui Abderaouf (Majd Blida)