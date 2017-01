Dans la lucarne : Mercato au plus offrant

Il est clair que notre championnat national au niveau de son élite a achevé sa trêve. Finalement et en raison de la participation de quelques joueurs avec l’EN militaire, la reprise a été quelque peu chamboulée. Ceci dit, ce mercato ou marché hivernal, a permis à certains clubs en quête de «bonnes affaires» de faire comme il se doit leurs emplettes. Le marché, globalement fut assez morose même si certains dans leur désir d’être cotés à leur juste valeur ont ainsi voulu changer d’air. Finalement, ce fut plus laborieux qu’on le pensait, puisque certains présidents n’ont pas trouvé les «profils» qu’ils cherchaient. Ils vécurent alors une période assez « creuse ». Ce qui était, pour eux, intenable du fait qu’ils étaient pressés plus qu’il n’en faut pour faire leurs emplettes. Cela s’explique par le fait que certains clubs ne veulent pas céder leurs joueurs, eu égard au fait que le «marché» était saturé. Cette situation leur a fait perdre beaucoup de temps et surtout d’efforts fournis pour rien. En cette période, ce sont les techniciens plus tôt qui avaient animé le mercato. Alors que tous les regards étaient braqués sur les entraîneurs. On a vu des cas où un coach, en un laps de temps très court, a fait plusieurs clubs à la fois. Ce n’est qu’à la moitié de la période de l’ouverture du mercato qu’on a commencé à voir certains clubs réussir quelques emplettes, mais qu’on ne peut considérer comme de très «bonnes prises». Il faut dire que globalement, le marché, était, le moins que l’on puisse dire, sans aucune offre qui mérite l’attention. De pus, la confiance avait fui les relations entre les uns et les autres. On ne donne, comme l’on dit, qu’au plus offrant. Celui qui détient les liquidités nécessaires. Pourtant, les autorités avaient interdit toute transaction en espèces. C'est-à-dire que tout doit se faire en chèque. Malgré cela, on a entendu que la « chkara » est revenue pour régler les transferts de certains joueurs. En effet, on se déplaçait d’une ville à une autre avec dans la malle contenant une «somme d’argent colossale». C’est à dire qu’on prenait beaucoup de risques pour convaincre la partie adverse pour leur céder leurs «pépites». Ce n’est pas toujours gagné d’avance, puisqu’on retourne au bercail le plus souvent bredouille sans avoir rien pris dans les «mailles du filet». C'est-à-dire que de nos jours les transferts de joueurs sont devenus si compliqués que certains présidents sont contraints de «tenter le diable» comme on dit pour concrétiser leurs objectifs. Et le plus souvent, ils ne peuvent que «tirer à blanc» du fait, que c’est la partie adverse qui aura gain de cause. C'est-à-dire qui réussira à faire signer le joueur ciblé. On a vu plusieurs cas où un joueur annoncé officiellement dans un club atterri en fin de compte dans un club qui n’a pas été avancé jusque-là. Certains attendent le bon moment pour «chiper» le joueur au club demandeur moyennant quelques millions de plus. C’est ainsi que va notre football. Malheureusement, ce genre de chose à tendance à se reproduire d’année en année. Et personne ne semble apporter la solution adéquate pour dépasser ces scories qui font beaucoup de mal à notre football. En portant le nombre de 22 à 27 joueurs, on ne fait qu’encourager ce genre de situation, la course est ouverte pour le recrutement. C’est vraiment dommage !

Hamid Gharbi