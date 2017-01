Le Real Madrid bat la Real Sociedad 3-0

Le Real Madrid a battu la Real Sociedad 3-0 grâce à Cristiano Ronaldo, passeur puis buteur dimanche pour la 20e journée du Championnat d'Espagne. Bien servi par Ronaldo, Mateo Kovacic a gagné son face-à-face avec le gardien (38e) pour ouvrir le score. Et les rôles se sont inversés sur le deuxième but, inscrit par "CR7" d'un subtil ballon piqué (51e). Alvaro Morata a scellé la marque d'une tête plongeante (83e) et la Real Sociedad a fini à dix après l'exclusion d'Inigo Martinez (74e).

Ce succès permet à l'équipe de Zinedine Zidane (1re, 46 pts, un match en moins) de distancer ses deux dauphins, le FC Barcelone (2e, 42 pts) et le Séville FC (3e, 42 pts), incapables de s'imposer dimanche après-midi : les Catalans ont fait match nul face au Betis Séville (1-1) et les Andalous ont perdu sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (3-1).