Côte d'Ivoire : Démission du sélectionneur Michel Dussuyer

Le sélectionneur de l'équipe ivoirienne de football le Français Michel Dussuyer a démissionné de son poste suite à l'élimination de la Côte d'Ivoire, tenante du titre, dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février), a annoncé dimanche la Fédération ivoirienne (FIF) dans un communiqué. «Le Président de la (FIF) porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'au retour de la CAN, M. Dussuyer Michel, sélectionneur de l'Equipe nationale A, a donné sa démission. Après consultation du Comité d'urgence de la FIF, le président de la Fédération a pris acte de la décision de Monsieur Dussuyer (...) Le Président de la FIF tient à rassurer l'opinion publique que les mesures idoines seront prises afin de pourvoir à son remplacement», indique la FIF. Michel Dussuyer (57 ans) avait pris les rênes de la sélection ivoirienne en juillet 2015 en remplacement de son compatriote Hervé Renard. Versée dans le groupe C, la Côte d'Ivoire a terminé la phase de poules à la 3e place avec 2 points (deux nuls et une défaite).