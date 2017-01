MOB : L'opération maintien a commencé

Le MO Béjaia a repris samedi dernier, le chemin des entraînements. Après une préparation sommaire, le cap est sur le prochain match face au CSC. Mohamed Henkouche a durci le ton avec ses joueurs à la reprise, insistant sur la nécessité de voir les joueurs se mobiliser à fond et sans conditions durant toute la phase retour. Dans son débriefing , le nouveau coach du MOB a rappelé aux joueurs que l'opération rachat débute maintenant et que désormais chaque point de pris va valoir son pesant d'or.

Mohamed Henkouche a admis à ses joueurs que la mission qui les attend n'est pas du tout facile, mais il les exhorté à tout donner pour essayer de sauver le club de la relégation. Au pire, leur a t-il dit, il n'y aura pas de regrets au bout car ils auront alors fait tout ce qu'ils pouvaient pour maintenir le MOB.

Bon dernier de la Ligue 1 Mobilis à l'issue de la phase aller, le MOB n'a plus le droit à l'erreur. Le club finaliste de la dernière édition de la coupe de la CAF ne peut plus se permette le luxe de vilipender des points durant cette phase retour au risque d'hypothéquer ses chances de maintien.

Le coach du MOB a beaucoup insisté sur la motivation de tout le monde L'ancien coach de la JS Saoura et du MCO compte bien mettre fin à la débande qui a régné au sein du groupe durant la phase retour. Pour montrer bien qu'il compte faire asseoir l'ordre dans l'équipe, le coach a renvoyé ce dimanche Anthar Boucherit de l'entraînement pour être arrivé en retard. Henkouche a même demandé à la direction de le sanctionner histoire d'en faire un exemple. L'on ne sait pas si ce dernier ira jusqu'à l'écarter du match face au CSC, sachant qu'il a besoin de tous ses atouts, mais ce qui est certain c'est que Henkouche compte bien remettre de l'ordre dans le vestiaire pour pouvoir s'attaquer tranquillement à l'opération maintien.

Amar Benrabah