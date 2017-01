Ligue1 : Programmation des matches retard

Il est certain que la Ligue de football professionnel avait décidé, au début du mois de janvier courant, de reporter certains matches du championnat national de Ligue1 en raison de la participation de certains joueurs de ces clubs avec l’ENA (CAN2017) et l’EN militaire.

Aujourd’hui que les lampions se sont éteints et qu’on connaît désormais les résultats qui ont sanctionnés les sorties des uns et des autres, la commission des compétitions de la LFP vient de programmer certains des matches en retard du fait que quelques clubs en possèdent au moins deux, ce qui est, par les temps qui courent, assez important.

La LFP a ainsi programmé pour le mardi 14 février deux matches en retard. Il s’agit du MOB-USMA et du MCO-CRB. Ces deux rencontres seront très utiles pour certaines équipes afin d’améliorer leur classement général. C’est ainsi que le MOBéjaïa a surpris tout le monde en étant «englué» à la dernière loge, il aura ainsi l’occasion de se distinguer. Une place de lanterne rouge qui commence vraiment à inquiéter ses fans, puisque le club avait joué lors de la saison précédente les premiers rôles en championnat national. Et c’est tout à fait normal que le club de Yemma Gouraya a joué la coupe de CAF en parvenant à atteindre la finale de cette compétition. Il a été finalement arrêté par la grande équipe du TPMazembe. C’est aussi mérité que cette équipe du MPB reçoive le trophée de la meilleure équipe de l’année 2016 offert par le COA lors de la cérémonie des Awards (3e édition). Ceci dit, la tâche des Béjaouis consistant à amorcer leur remontée ne sera pas de tout repos, du fait qu’ils auront face à eux la redoutable et ambitieuse formation de l’USMAlger qui ne veut rien céder afin de rester dans le «giron» du leader, le MCAlger. Les Oranais d’El Hamri, pour leur part, auront à cœur de se rattraper devant le CRB, eux qui avaient perdu, à Médéa, devant l’OM local par la plus petite des marges. Conséquence : nombreuses sont les équipes qui les ont, soit rattrapés, soit approchés de très prés. Le championnat est ainsi relancé où les différentes équipes ne sont pas loin les unes des autres.

Par ailleurs, la LFP a profité de la participation de certaines équipes comme le MCA, l’USMA, l’ESS, la JSSaoura aux compétitions africaines (ligue des champions et coupe de la CAF) pour avancer leurs matches.

Il y aura ainsi le 7 février trois matches avancés pour le compte de la 19e journée de Ligue1. Il s’agit du MCA-NAHD au stade du 5 Juillet à partir de 17h, JSK-ESS à Tizi-Ouzou (16h) et OM-JSSaoura (15h) au stade Imam Lyès.

Il est attendu qu’avec le début des compétitions africaines, il y aura certainement chamboulement dans la programmation du championnat national de ligue1. Il est certain que la commission des compétitions de la LFP va publier la domiciliation des autres rencontres de football qui restent encore en suspens.

H. G.

Programme



Mardi 14 février (matchs retard)

Stade de l’unité Maghrébine (16h) : MOB-USMA

Stade Zabana (16h) :MCO-CRB

Mardi 7 février (matchs avancés)

Au stade du 5 Juillet (17h) : MCA-NAHD

Au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou (16h) : JSK-ESS

Au stade Imam Lyès : OM-JSS