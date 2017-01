Bordj Bou-Arréridj : 40 personnes sauvées de l’asphyxie

La dégradation de la température dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj a été accompagnée malheureusement de plusieurs cas d’asphyxie aux gaz brulés, naturel ou butane.

Les agents de la protection civile qui sont intervenus durant cette période pour dégager des véhicules bloqués par la neige , secourir les accidentés et transporter des malades qui ne pouvaient se déplacer aux structures hospitalières ont été également appelés à la rescousse pour sauver des citoyens qui ont inhalé une quantité importante de ces gaz. Ce qui a provoqué leur asphyxie. Les agents qui les ont sauvés d’une mort certaine ont tiré la sonnette d’alarme sur ce phénomène qui prend de l’ampleur dans la wilaya.

En effet à cause de l’installation approximative de la tuyauterie de gaz ou de sortie de la fumée, de la mauvaise qualité des appareils de chauffage et surtout le manque d’aération, beaucoup de personnes consomment les gaz qui se dégagent. Ce qui conduit à des étourdissements ou pire à des asphyxies mortelles.

La wilaya de Bordj Bou Arreridj a enregistré 80 interventions en 2016 pour ce genre de problèmes. 112 cas ont été sauvés. Mais malheureusement 3 personnes sont décédées à cause de ce phénomène.

Sur les 112 cas 108 sont dus aux gaz brulés.

Depuis le premier janvier 24 interventions ont été effectuées. Elles ont permis de sauver une quarantaine de personnes.

La dernière en date a été enregistrée le 23 du mois en cours à 13 heures 30 quand une jeune femme âgée de 25 ans par les gaz brulés qui se dégageaient de l’appareil de cuisson qu’elle a utilisé pour chauffer la salle de bain. Elle a été sauvée à temps par les agents qui ont été appelés à la rescousse. Sur les 24 asphyxies 23 sont causées par les gaz brulés également. C’est dire combien l’installation des sorties de fumée est importante.

Ce qui a poussé la direction de la protection civile à lancer des journées de sensibilisation pour la prévention de ce danger.

La campagne qui a débuté hier est organisée au niveau de toutes les unités de la direction. Elle a pour objectifs d’éviter ces accidents qui connaissent malheureusement une recrudescence en hiver à travers des actions d’information destinés au large public.

En plus des organes d’information qui sont associés à cette opération, un programme destiné aux élèves des établissements scolaires et des centres de formation professionnelle a été élaboré pour introduire une culture préventive chez ces hommes et femmes de demain.

A l’aide des moyens audio-visuels et écrits les agents de la protection civile expliquent au public les risques encourus par le non respect des règles de sécurité dans ce domaine.

Avec l’aide des services concernés par la lutte contre ce phénomène comme le commerce, la Sonelgaz, la santé, l’éducation et la formation professionnelle et l’association de défense des consommateurs les agents expliquent même comment les citoyens doivent se comporter en cas de danger.

Ils rappellent la nécessité de faire appel à des professionnels pour l’installation des appareils de chauffage, l’obligation du choix de ces derniers selon le principe de qualité et non des prix seulement et l’aération des maisons qui offre la possibilité de dégager tous les gaz dangereux d’autant que ces derniers sont silencieux. Des victimes peuvent périr sans qu’elles se rendent compte du danger.

Avec ces gestes simples, il est possible de sauver des vies...très chères.

Fouad Daoud