Mascara : Bilan des activités de la GN

Le groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya de Mascara vient de faire son bilan de l'année passée lors d'un point de presse animé par le lieutenant-colonel Abdelkarim BEKKOUCHE responsable de ce corps dans la wilaya de Mascara qui gère un territoire de 6.962 ,62km2pour une population e l’ordre de 758.785 habitants dans le milieu urbain et rural sur les 931.966 habitants que compte la wilaya , soit une moyenne d’un gendarme pour 500 âmes .A cet effet, les différentes sections spécialisées à travers les compagnies et les brigades à travers le territoire de la wilaya . Dans le domaine de la justice, la Wilaya compte une cour, un tribunal Administratif et 6 tribunaux. Les activités de la G.N sont divisées en deux tranches les services intérieurs et extérieurs. Les activités de la G.N sont divisées en deux tranches les services intérieurs et extérieurs. Les services extérieurs sont de l’ordre de 73OO5 et ceux de l’intérieur de 14.4OO soit une différence en plus de 7,94% par rapport a l’année 2O15 pour Les services extérieurs et 52, 8O% de moins par rapport a l’année 2O15 pour les services intérieurs. Les patrouilles effectuées sont au nombre de 1O7 pour 2O16, les personnes contrôlées sont au nombre de 66.81O, les personnes arrêtées 45. Les véhicules contrôlés 34.364 soit une augmentation constante. La GN a traité 5O11 affaires dans les différents délits et crimes. Tandis que dans sa mission d’aide, avec les Douanes, elle a effectué 48 sorties sur le terrain et ce, dans le cadre de la convention signée conjointement entre le haut Commandement et la D.G des Douanes pour l’exécution des services communs pour la lutte contre tous les genres de criminalité, et avec la conservation des forets et suite a la convention signée entre les deux corps, 32 sorties sur le terrain ont été effectués et la participation à 24 feux de forets et l’animation de 4O opérations de sensibilisation sur les différents sujets pour la protection du patrimoine forestier. Concernant le réseau routier qui demeure la préoccupation de tous, la GN de la Wilaya de Mascara gère 2723,317 Km composé de 1O RN, 35 CW, 45 CC, une partie de l’Autoroute Est-Ouest soit 72 km et 181 km de chemin de fer. Ce réseau routier compte 25 points noirs alors qu’ils étaient au nombre de 33 points noirs en 2O15, sur ce réseau routier l’on a enregistré 22O accidents ayant causés la mort à 11O personnes, 378 blessés comparativement a l’année 2O15, le bilan est en baisse au niveau du nombre d’accidents soit -256 et en hausse pour la mortalité + O3 et en moins pour les blessés – 471. Le mois le plus meurtrier est Aout avec 27 accidents. Pour la coordination du transport 48O1 délits enregistrés, 26O7 infractions, 48 véhicules arrêtés et 218 autres mises en fourrière. La GN joue également un grand rôle pour la protection du patrimoine historique et culturel. Le radar a joué un rôle très important avec 899 opérations ayant permis l’enregistrement de 6429 infractions, l’utilisation du véhicule banalisée a lui aussi permis l’enregistrement de 4114 prestations exécutées, 363 infractions relevées. Dans ce contexte les statistiques sus indiquées ont démontré le recul des crimes de la circulation en général. Pour le crime en général, les servies de la G.N ont enregistré 78 cas de crimes, 1518 délits, 295 I infractions pour lesquels 2179 personnes ont été arrêtées, le nombre de délits est en hausse tandis que les crimes et les infractions sont en nette baisse avec 2O16 cas traités. Les services de la GN qui lance une campagne sans relâche contre La commercialisation illicite de boissons alcoolisées ont saisi 25.526 unités dans 91O affaires, Pour le crime organisé dans le chapitre des stupéfiants, les services de la G.H ont traité 112 affaires et la saisie de 1O63, 692 Kg et 387 psychotropes, et l’arrestation de 154 personnes, les réseaux démantelé sont au nombre de O5. Pour la falsification, les services de la GN ont enregistrés O2 affaires dont O3 personnes sont arrêtées. La falsification des véhicules, O4 affaires ont été traitées et pour le vol des véhicules, 18 affaires et 1O personnes arrêtées, 48 véhicules volés dont O7 récupérés et remis a leurs propriétaire .Ces mêmes services ont également effectué des contrôles de personnes et de véhicules et l’arrestation de personnes objet de recherche.

A. Ghomchi