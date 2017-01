Classement des pages facebook de contenu algérien : Ahlam Mostghanemi en tête de liste

Avec plus de 11 millions de fans sur sa page facebook, la romancière algérienne Ahlem Mostghanemi trône à la tête du classement des pages facebook de contenu algérien.

C’est ce qui ressort du premier classement des pages Facebook de contenu algérien à partir de données statistiques et de moteurs de recherche disponibles sur le web effectué par une équipe de développeurs et de journalistes de l'agence de presse Interface Médias.

Dans une conférence organisée hier au siège de l’agence le directeur éditorial maghrebémergent M. El Kadi Ihsane, et le journaliste développeur M. Younes Saadi ont longuement insisté sur les réseaux sociaux qui « demeurent la première source d’information et d’influence dans le monde entier ». Ils ont précisé à cet effet que « ce classement, demeure une première en Algérie ». « C’est un travail d'identification, d'authentification et de suivi des pages a été mené pendant des mois pour mettre au point cette étude », a notamment estimé M El Kadi Ihsane. Et d’ajouter « ce baromètre prend en compte les 500 pages consultées à savoir les plus suivies et aimées, par les citoyens d'Algérie et de la diaspora et par les étrangers, ainsi que les 50 meilleures pages suivies par les algériens résidant en Algérie », a-t-il souligné.

Dans cette optique il a indiqué qu’avec ses 17 millions d'utilisateurs en Algérie, Facebook s'impose comme le plus grand média qui fournit un contenu algérien riche et varié, d'une grande utilité pour les entreprises, les médias, les politiques, les chercheurs et les pouvoirs publics. L’étude inédite qui a recensé 58 pages facebook algériennes dépassant un million de fans a aussi confirmé le retard des institutionnels et de beaucoup d’entreprises dans la construction de communauté sur les Réseaux Sociaux. Ici le classement des 500 premières pages. FanZone.dz, c'est d'abord de l'information sur la présence algérienne sur les réseaux sociaux, et aussi un instrument d'aide à la décision pour tous ceux qui se soucient de leur visibilité sur les réseaux sociaux.

La romancière Ahlem Mostghanemi est la personnalité algérienne la plus populaire sur le réseau social Facebook. Sa page comptait plus de 11 millions de fans à la mi-janvier de l’année en cours.



Les entreprises algériennes s’y mettent enfin



Le top des 10 du classement FanZone.dz est dominé par des célébrités algériennes établies à l’étranger. Mais le classement des pages Facebook algériennes les plus aimées à partir de l’Algérie donne une hiérarchie différente.

C’est le rappeur Lotfi Double Kanon qui en devient le leader avec 3,92 millions de fans. Il est suivi par le média El Bilad avec 3,52 millions de Fans, l’opérateur téléphonique Djezzy avec 3,39 millions de fans.

Le top 500 des pages Facebook est dominé par des pages appartenant sommairement à trois catégories : le sport, la culture, art et divertissement et le commerce (business).

L’une des tendances les plus novatrices révélée par FanZone.dz est la montée en audience des pages régionales présentes en masse dans le top des 500 pages les plus suivies. Cela dénote d’une appropriation par les citoyens de ce moyen de réseautage afin de peser sur la vie publique locale.

Elles sont 15 pages locales à figurer dans le classement et celle d’Oran est suivie par plus de 615 000 fans.

De même que les filiales algériennes des multinationales le sont un peu plus que les entreprises à capitaux 100% algériens.

Sihem Oubraham