Grand Angle : Qui sème, récolte !

Du jamais vu ! Et c’est peu de le dire. Au Royaume Uni, plus d'un million de personnes ont signé hier, en milieu de matinée une pétition contre la visite d'État du président américain, Donald Trump, prévue en 2017, pour protester contre son décret anti-migrants qui suspend l’entrée des ressortissants de sept pays musulmans aux USA . Signé vendredi soir, le décret interdit également l'entrée à tous les réfugiés, quelle que soit leur origine, pendant 120 jours (et de façon indéfinie pour les réfugiés syriens). Cette pétition vient se greffer aux multiples réactions enregistrées aux USA et dans le monde à la suite de la décision du président américain. Manifestations et condamnations politiques sont observées quotidiennement. En moins de deux semaines de présence à la Maison Blanche,

—il a pris ses fonctions le 20 janvier— Donald Trump aura réussi le pari difficile d’unir de larges pans de l’opinion nationale et internationale contre lui. Et ce n’est pas ses arguments avancés pour se défendre de toute discrimination anti-musulmans qui vont améliorer sa côte de popularité. Pourtant dans l’entourage du président élu, faut-il le souligner, on s’étonne de cette réaction dans la mesure où, rappelle-t-on à juste titre, ce décret et les autres que Donald Trump a signé depuis son investiture ne sont que la concrétisation des promesses tenues lors de la campagne électorale et sur la base desquelles il a fait la différence avec sa rivale démocrate. Dès lors, pourquoi aujourd’hui les Américains s’étonnent et reprochent au président de tenir ses engagements ? Il en est de même pour l’Europe. Les britanniques ont voté pour le Brexit avant son élection. D’autres pays du vieux continent ont décidé de construire des murs pour éviter l’afflux des réfugiés. Mieux encore, l’Union Européenne a négociée avec la Turquie, moyennant un gros chèque, pour qu’Ankara accepte de retenir sur son sol d’autres réfugiés fuyant la guerre. Et cette même UE aurait souhaité faire de même avec les pays du Maghreb. C’est dire, et le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano, a eu le courage de le rappeler, que l'Europe en tant que bloc « n'est pas bien placée pour donner son avis sur les choix des autres. Ou alors, dira le chef de la diplomatie italienne, «c'est que nous voulons oublier qu'en Europe aussi on érige des murs». C’est pourquoi, l’Europe ne peut pas s’arroger le droit de juger le décret anti-immigration pris par Trump. Mais dans ce qui semble être un réveil des consciences, la seule certitude est que ce sont les musulmans qui subiront les conséquences de ce populisme qui tend à prendre de l’ampleur dans le monde. Pour preuve, six personnes ont été tuées au Centre islamique de Québec et huit autres ont été blessées suite à la fusillade de deux hommes contre des fidèles à la fin de la prière du soir. Difficile dans ce cas de ne pas faire le lien.

Nadia K.