Présidentielle française : Le spectre de Marine Le Pen

La liste des partants pour la présidentielle française se dessine et les pronostics vont bon train. Selon un sondage des plus sérieux, il est de plus en plus probable que la présidente du Front national se qualifie pour le second tour de l'élection avec 25 % des suffrages. Dans le même temps, la candidature de Benoît Hamon atteint 15 % des intentions de vote, devançant celle de Jean-Luc Mélenchon avec 10 %. Les accusations d'emplois fictifs lancées contre madame Fillon ont impacté sérieusement les intentions de vote au premier tour. L'ancien premier ministre français conserve toutefois la deuxième place avec

22 %. Emmanuel Macron, de son côté, grignote chaque jour un peu plus sur le lectorat de ce dernier. Le second tour le plus probable opposerait François Fillon à Marine Le Pen. D'après l'enquête, dans ce scénario, le candidat des Républicains bénéficie de 60 % d'intentions de vote contre 40 % pour la chef du FN. Pour sa part, Emmanuel Macron, en cas de qualification au second tour, le remporterait avec 65 % des voix contre 35 % pour Marine Le Pen. Quant à un éventuel affrontement Macron-Fillon, c'est le fondateur d'En marche qui sort en tête, avec 58 % contre 42 %. Un scénario des plus réalistes avec l’aléatoire

«vérité des sondages». Il est enfin clair que mis à part Fillon, si Hamon ou Lepen prennent les rennes du pouvoir, la France amorcera un virage en épingle à cheveux. Mais trêve de supputations, Hamon et Mélenchon n’iront pas jusqu’à l’union sacrée pour décupler leurs chances de gagner et, Marine Lepen, ennemie jurée de certains lobbies hyper-puissants en France, sera lourdement lestée dans sa dernière ligne droite vers l’Elysée. Enfin, si Fillon arrive à se dépêtrer des lourdes accusations qui pèsent sur ses épaules, il aura un vrai boulevard qui le mènera à la magistrature suprême.

Kamel M.