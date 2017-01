Syrie : Nouvelle défaite pour les rebelles près de Damas

L'armée syrienne a repris dimanche la région de Wadi Barada près de Damas qui lui échappait depuis 2012, une nouvelle défaite pour les rebelles qui subissent échec après échec dans cette guerre.

Après plus d'un mois de combats, les forces régulières se sont emparées de cette région cruciale pour l'approvisionnement en eau de la capitale, et les insurgés ont commencé à quitter les lieux par centaines. La capture de Wadi Barada, à 15 km au nord-ouest de la capitale privée d'eau potable depuis le 22 décembre, intervient plus d'un mois après la perte par les rebelles d'Alep (nord), de la deuxième ville de Syrie, leur plus importante défaite depuis le début de la guerre en 2011.

Les insurgés n'ont plus désormais de véritables fiefs que dans la Ghouta orientale, une région à l'est de Damas, dans la province d'Idleb au Nord-Ouest, et dans le Sud. Samedi, l'armée était entrée pour la première fois dans la station de pompage d'Aïn al-Fijé, vitale pour l'alimentation en eau de Damas. Les autorités avait accusé les rebelles de sabotage ayant conduit aux pénuries d'eau. Le président syrien avait même exclu Wadi Barada de la trêve en cours depuis le 30 décembre entre régime et rebelles. L'ONU avait dénoncé ces coupures d'eau comme un «crime de guerre».