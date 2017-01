Des procureurs généraux s'opposent au décret anti-immigration : Levée de boucliers contre Trump

Les procureurs généraux de 15 États et du district de Columbia ont condamné le décret du président américain, Donald Trump, interdisant temporairement l'entrée des réfugiés et des citoyens de sept pays aux États-Unis, le disant «anticonstitutionnel, non américain et illégitime».

Dans une déclaration conjointe, les 16 procureurs généraux ont promis d'agir rapidement et «d'utiliser tous les outils de notre Office pour combattre ce décret anticonstitutionnel et préserver la sécurité nationale et les valeurs fondamentales de notre pays». «Nous sommes convaincus que le décret sera finalement vaincu par les tribunaux, nous promettons de travailler afin d'assurer que le moins de personnes possibles souffrent de la situation chaotique qu'il a créé», ont indiqué les procureurs généraux. Un juge fédéral américain a émis samedi un arrêt partiel d'urgence interdisant au gouvernement américain d'expulser les titulaires de visas valides interpellés à leur arrivée dans le pays en vertu du décret de Donald Trump. De similaires jugements ont été émis dans les Etats de Virginie, de Massachusetts et de Washington. Les abords de la Maison Blanche résonnaient dimanche des slogans scandés par plusieurs milliers de manifestants en soutien aux musulmans empêchés d'entrer sur le territoire américain.

De nombreux manifestants arboraient également des reproductions de la statue de la liberté et des drapeaux américains, convaincus que le décret à l'encontre de sept pays musulmans (Syrie, Libye, Iran, Irak, Soudan, Yémen et Somalie) et la suspension de l'accueil des réfugiés bafouent les valeurs américaines. Environ 300 manifestants ont également investi en fin de journée l'aéroport de Dulles, près de Washington, dans l'intention de soutenir d'éventuels passagers bloqués par le décret.

R. I.