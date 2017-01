Attaque terroriste au Québec : Agression innommable

L’Algérie a condamné dans "les termes les plus forts" l'attaque terroriste "lâche" perpétrée dimanche soir contre le Centre culturel islamique de Québec, selon une déclaration faite hier à l'APS par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. "Nous condamnons dans les termes les plus forts l'attaque terroriste lâche perpétrée hier soir contre les fidèles rassemblés pour accomplir le devoir de prière dans une mosquée de Québec", a indiqué M. Benali Cherif. "Cette agression innommable montre que les musulmans sont encore une fois ciblés par les terroristes qui ne peuvent être associés à aucune cause, religion ou foi. De par cet acte, ils tentent vainement de déstabiliser les sociétés et porter atteinte à leur cohésion, leur diversité et à la cohabitation pacifique des religions et des cultures", a encore précisé le porte-parole du MAE. "Face à cette nouvelle manifestation de mépris de la sacralité de la vie humaine, nous exprimons notre solidarité avec le gouvernement et le peuple canadiens et présentons nos condoléances aux familles des victimes", a-t-il ajouté. "Nous réitérons notre ferme condamnation du terrorisme et notre engagement à poursuivre les efforts visant à mettre en place les synergies nécessaires au plan international pour la prévention et l'élimination de ce phénomène", a conclu le porte-parole du MAE.

Deux Algériens figureraient parmi les victimes de l'attentat terroriste ayant ciblé dimanche soir le Centre culturel islamique du Québec, a indiqué hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. "Selon les informations préliminaires recueillies par notre Consulat général à Montréal auprès des membres de la communauté algérienne, deux citoyens algériens figureraient parmi les victimes de l'attaque perpétrée hier soir contre le Centre culturel islamique de Québec", a déclaré à l'APS le porte-parole du MAE. "Notre ambassadeur à Ottawa et notre Consul général à Montréal sont en contact permanent respectivement avec les autorités fédérales canadiennes et les autorités québécoises pour la confirmation de ces informations et pour recueillir des précisions sur l'identité des blessés, dont cinq se trouveraient dans un étant grave", a-t-il ajouté.

-------------////////////////////

Le premier ministre Justin Trudeau :

«Les musulmans canadiens constituent un élément important de notre tissu national»

C'est aux environs de 19h30 locale dimanche (00h30 GMT lundi), à la fin de la dernière prière de la journée, que les deux hommes ont fait irruption dans l'enceinte du Centre culturel islamique de Québec avant de faire feu. Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées dans ce lieu de culte, où les secours ont déploré six morts et huit blessés, a indiqué hier Christine Coulombe, porte-parole de la sûreté du Québec lors d'un point de presse. «La structure de gestion policière contre le terrorisme est déployée», a-t-elle ajoutée. «Nous condamnons cet attentat terroriste dirigé contre des musulmans se trouvant dans un lieu de culte et de refuge», a déclaré le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, dans un communiqué. La police a été avare de détails sur le déroulé des faits. «Les deux hommes portaient une cagoule noire et l'un avait un fort accent québécois», a expliqué un témoin. Quand les tirs ont commencé «les hommes se sont jetés à terre», a-t-il ajouté. «Deux personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue» , a indiqué Cristine Coulombe, l'une «à proximité des lieux et un autre suspect» près de l'île d'Orléans à une vingtaine de kilomètres des lieux où s'est déroulée la fusillade. Ce deuxième suspect aurait été interpellé à l'issue d'une course poursuite avec la police, selon les médias locaux. «Pour le moment, rien ne nous porte à croire qu'il y aurait d'autres suspects reliés à l'événement», a ajouté la porte-parole de la police. Quelques minutes après la fusillade, un important dispositif policier a été déployé, et les premiers blessés ont été soignés dans des ambulances sur place. C'est dans le quartier Sainte-Foy, dans une vaste zone de bureaux et de commerces, à une dizaine de kilomètres à l'ouest du centre historique de la ville de Québec, que le drame s'est joué. Le même lieu de culte avait été l'objet l'été dernier d'un geste à caractère haineux : une tête de porc avait été déposée devant l'une de ses portes. «La diversité est notre force et, en tant que Canadien, la tolérance religieuse est une valeur qui nous est chère», a souligné Justin Trudeau. «Les musulmans canadiens constituent un élément important de notre tissu national, et des gestes insensés comme celui-là n'ont pas leur place dans nos communautés, nos villes et notre pays», a-t-il ajouté.