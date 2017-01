Algérie - ONU : M. Guterres se félicite de l’excellence de la coopération

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s'est entretenu, hier à Addis-Abeba, avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, à la veille du 28e sommet de l'Union africaine, prévu aujourd’hui et dans la capitale éthiopienne. Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, M. Guterres s'est félicité de la «coopération importante» qui existe entre l'Algérie et son organisation et qui touche à différents domaines comme les changements climatiques, le développement et la paix et la sécurité. Le SG de l'ONU a indiqué également avoir abordé avec M. Sellal «de préoccupations mutuelles» comme la situation au Mali, en Libye et la question du Sahara occidental. «Nous avons eu un échange de vues très important et très utile», a-t-il souligné. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel. (APS)