M. Sellal au sommet de l’UA : contribuer à la réforme de l’organisation

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a pris part, hier à Addis-Abeba, en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à une retraite des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, consacrée à la réforme de l'organisation panafricaine.

Lors de cette réunion, dont les travaux se sont déroulé à huis clos, le Président rwandais, Paul Kagamé, a présenté son rapport préliminaire concernant la réforme de l'Union. Dans une déclaration à la presse, le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, a rappelé que le sommet de l'Union, tenu en juillet 2016 à Kigali, avait chargé le Président Kagamé d'élaborer un rapport sur la réforme de l'UA. «Cette réforme vise à permettre à l'Afrique d'atteindre les objectifs assignés dans l'agenda 2063», a-t-il souligné, ajoutant que cette réforme aspire également à améliorer le fonctionnement de l'organisation.



Un processus nécessaire…



Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a indiqué, hier à Addis-Abeba, que le processus de réforme de l'Union africaine (UA) «s'impose en tant que nécessité», soulignant l’«importance particulière» qu'attache l'Algérie à ce processus. «Le processus de réforme de l'Union africaine, que nous avons décidé de confier au Président Kagamé, s'impose en tant que nécessité. Il intervient dans un contexte particulier, marqué par le besoin de répondre aux impératifs d'intégration et de développement de l'Afrique, mais aussi aux mutations globales en cours dans le monde», a souligné M. Sellal, dans son intervention devant la retraite des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la question de la réforme de l'Union. Le Premier ministre a tenu à souligner l’«importance particulière» qu'accorde l'Algérie au processus de réforme structurelle et institutionnelle de l'UA, réitérant, à cette occasion, la «disponibilité entière» de l'Algérie «à contribuer à son aboutissement». Il a également rappelé que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a eu, récemment, et à deux reprises, à exprimer officiellement cet intérêt au Président rwandais, Paul Kagamé. Pour M. Sellal, l'ampleur de cette tâche (réforme de l'UA), tout autant que ses implications «nous interpellent tous pour une meilleure appropriation de ce processus de réforme que nous souhaitons efficace et tourné vers la prise en charge des défis réels auxquels nous sommes confrontés». Il ajouté que cette entreprise de réforme «n'est pas l'apanage des seuls États membres», mais «incombe aussi aux organes et mécanismes de notre organisation qui sont appelés à y apporter leur contribution». «Dans cette optique, les propositions d'adaptation, d'ajustement et de transformation institutionnelle de notre organisation, que nous aurons à adopter à l'issue de nos travaux, devront résulter d'une réflexion exhaustive qui intègre les enseignements tirés des expériences passées pour donner corps aux aspirations et objectifs énoncés dans les instruments fondamentaux de l'UA, en particulier son Acte constitutif, la Déclaration solennelle du 50e anniversaire de l'OUA/UA et l'Agenda 2063», a-t-il insisté. M. Sellal a fait remarquer que l'UA «continue de faire face à des défis multiformes, liés notamment à des dysfonctionnements structurels, des difficultés financières et des lacunes en matière de coordination au sein du système institutionnel de notre organisation», affirmant que la prise en charge de ces défis «passe, essentiellement, par une démarche pragmatique basée sur l'emploi rationnel des ressources financières limitées et leur affectation à la réalisation de nos programmes et projets de développement de l'Agenda 2063». Abordant les difficultés financières auxquelles est confrontée l'UA, M. Sellal a souligné qu'elles «doivent, évidemment, faire l'objet d'une prise en charge urgente de manière consensuelle et mise en œuvre avec la contribution active de tous». Il a, à cette occasion, rappelé la décision «historique» prise lors du sommet de l'UA à Kigali en juillet 2016 prévoyant l'instauration d'une taxe de 0,2% sur les importations des États membres, «une décision dont l'opérationnalisation fait l'objet d'un travail minutieux mené sous l'autorité de nos ministres des Finances», a-t-il relevé.



... qui ne doit pas toucher aux principes fondamentaux



La réforme de l'Union africaine «ne doit pas toucher aux principes fondamentaux, mais concernera le fonctionnement technique de l'organisation», a déclaré le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra. Dans une déclaration à la presse, avant la retraite des Chefs d'États et de gouvernement africains pour examiner les propositions du Président rwandais Paul Kagamé, qui a été chargé l'année dernière du dossier de la réforme de l'UA, M. Lamamra a affirmé que «ces propositions seront débattues pour voir quelles sont les idées qui seront adoptées».

Il a fait savoir que «ces réformes sont d'ordre pratique et beaucoup plus techniques que politiques, car le cadre politique est satisfaisant». «Il ne s'agit pas d'une réforme fondamentale qui devrait toucher les objectifs et les principes, mais il s'agit de voir le fonctionnement en termes de structure pour trouver ce qu'il y a à améliorer», a souligné M. Lamamra. (APS)

Paix, sécurité, élection et réforme

Les quatre dossiers du sommet

Le renouvellement de la composante de la Commission de l’Union africaine (UA), la réforme des institutions de l’Union, ainsi que les questions de paix, de sécurité et développement seront au centre du sommet de l’organisation panafricaine qui s’ouvre aujourd’hui à Addis-Abeba. La 28e session ordinaire du sommet des Chefs d’État et de gouvernement de l’UA, prévu sur deux jours, sur le thème «Exploiter le dividende démographique, grâce à l’investissement dans la jeunesse», verra également l’élection du nouveau président de la Commission de l’Organisation.



Faire face aux mutations géostratégiques



L'autre dossier important qui sera évoqué par les dirigeants africains est la question de la réforme des institutions de l’UA à l'effet de «redynamiser l’action de l’organisation et lui permettre de faire face aux mutations que connaissent le continent et le monde». Cette mission a été confiée, lors de sommet de Kigali tenu en juillet 2016, au Président rwandais, Paul Kagamé, qui s’est entouré d’une équipe de neuf éminents conseillers représentant tout le continent. Il doit élaborer un rapport à présenter aux Chefs d’État et de gouvernement de l’organisation.



L’instauration de la paix, un priorité sur le continent



Le dossier de la paix et de la sécurité en Afrique sera également un des principaux sujets des débats, vu son importance pour la stabilité des États, notamment que plusieurs régions du continent connaissent une instabilité aux plans politique et sécuritaire. L’insécurité, estime-t-on, a longtemps été un frein pour certaines régions du continent habituées aux crises récurrentes qui se nourrissent essentiellement de l’absence de réponses politiques aux problèmes, conjuguée au faible niveau de développement qui ne profite pas aux populations les plus démunies.



Investir dans la jeunesse



Au plan économique, l’Afrique a réalisé des avancées et une croissance au cours de la dernière décennie, malgré les difficultés dans le concrétisation des projets de développement inscrits dans l’Agenda 2063 figurant parmi les objectifs de l’Union africaine. Lors des réunions préparatoires du sommet de l’organisation panafricaine, la présidente de la Commission de l'UA, Nkosazana Dlamini-Zuma, qui doit céder sa place à l’issue de ce sommet, avait mis en exergue l’importance d’investir dans la jeunesse comme «force d’avenir». Les jeunes représentent actuellement plus de 70% de la population africaine, et demeurent une composante importante des ressources les plus précieuses du continent. Elle a souligné que l'Afrique, dans le cadre de l'Agenda 2063, a enregistré des «progrès dans la modernisation de l'agriculture et de l'agro-industrie, en s'attaquant aux retards dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'eau et de l'assainissement, et en veillant à promouvoir les investissements dans le secteur de la technologie d'information». (APS)

Comité de haut niveau de l’UA à Brazzaville

Le MAE libyen qualifie de « positif » le sommet

Le sommet du comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, qui s'est tenu vendredi dernier à Brazzaville (République du Congo), a été «très positif pour les efforts en vue de résoudre la crise libyenne», a analysé, hier à Addis-Abeba, le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Taher Siala. «La réunion de Brazzaville a été très positive et a débouché sur des points importants», a indiqué» M. Siala à l'APS, se félicitant de la «décision» des acteurs impliqués dans ses efforts de «se rendre en Libye pour rencontrer les différentes parties» afin de trouver une solution à la crise. M. Siala s'exprimait à la veille du sommet de l’Union africaine (UA), prévu les 30 et 31 janvier à Addis-Abeba. À la même occasion, le chef de la diplomatie libyenne a réaffirmé la volonté du président du Conseil présidentiel de Libye, Faïz Serradj, à fournir plus d’efforts et à œuvrer avec toutes les parties pour parvenir à un accord de sortie de crise. Il a, dans le même contexte, souligné «le rôle primordial» que joue l’Algérie pour trouver une solution, en abritant plusieurs rencontres de dialogue interlibyen. Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui a représenté le Président de la République au sommet du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye à Brazzaville, a appelé l’Union africaine à «s'impliquer davantage», aux côtés des Nations unies, pour amener les parties libyennes et la communauté internationale à soutenir le processus politique dans ce pays. Il a rappelé que l’Algérie «s'est investie fortement, pour le règlement de la crise dans ce pays, et a largement contribué à la conclusion de l'Accord politique libyen de manière discrète et décisive». L'Algéri, qui jouit de la confiance des différentes parties libyennes en étant à équidistance de toutes ces parties, s'est mobilisée en faveur d'un règlement de la crise libyenne basé sur le respect de la souveraineté de la Libye, la non-ingérence dans ses affaires internes et le dialogue interlibyen. Le Comité de haut niveau de l'UA est composé de cinq pays, à savoir la Mauritanie, le Niger, le Congo, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. À la demande de l'Algérie, il été élargi aux pays voisins de la Libye, pour se transformer par la suite en 5+7. (APS)