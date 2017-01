Préparation des prochaines élections : Le ministère de l’Intérieur entame des rencontres régionales

Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales a entamé, hier à Sétif, une série de rencontres régionales, dans le cadre de la préparation des prochaines élections législatives.

Ce premier séminaire régional a été présidé par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, Hocine Mazouz, qui était accompagné du directeur de la régulation, Lakhdar Amara, et du sous-directeur du même ministère, Farid Chahitelma, en présence des autorités locales et des cadres concernés des wilayas de Biskra, M’sila, Batna, Béjaïa, Bordj Bou-Arréridj, Jijel et Sétif, ainsi que de la circonscription administrative d’Ouled Djellal (Biskra).



Les avantages des nouvelles technologies



En marge de la rencontre, consacrée à l’explication des mesures et procédures de préparation de ce rendez-vous électoral, le secrétaire général du ministère de l’Intérieur a indiqué que cette rencontre est la première de cinq regroupements régionaux similaires prévus par le ministère de l’Intérieur, en prévision des législatives de 2017.

Ces rencontres concerneront les cadres directement concernés par le vote, dont les secrétaires généraux des communes, les chefs de daïra, les directeurs de la régulation, les inspecteurs généraux des wilaya et tous les cadres impliqués dans la préparation matérielle et humaine de l’élection. M. Mazouz a souligné que la prochaine élection se déroulera sous la nouvelle Constitution, initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et verra, pour la première fois, «la création de l’Instance nationale permanente de surveillance des élections».

Il a également indiqué que la prochaine élection bénéficiera des avantages offerts par les nouvelles technologies, dont l’actualisation des listes électorales, grâce au registre national de l’état civil qui évite la double inscription et facilite la radiation.

Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur a également insisté, à l’occasion, sur l’aspect matériel de la préparation de l’élection, considérant que «tout est lié à cet aspect».