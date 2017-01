14 partis réclament l’annulation d’une disposition de loi, Me Ksentini : « Irréalisable et inconcevable »

Quatorze formations politiques se sont fédérées et ont donné naissance à ce qu’elles appellent «l’instance nationale des partis politiques», via laquelle elles revendiquent, ni plus ni moins, l’annulation de l’une des dispositions contenues dans la loi relative au régime électoral.

Ces 14 partis appellent en effet à la suppression de l’article 37 de ladite loi. Une loi qui exige au moins 4% des suffrages pour l’administration du dossier de candidatures pour une échéance électorale. Ils ont ainsi rendu public un communiqué commun dans lequel ils auraient sans doute épuisé tout leur argumentaire pour tenter d’accréditer leur réclamation. Rien qu’à tenir compte du contenu de leur requête, on retiendra très vite qu’il s’agit des partis que l’on désigne très souvent dans le giron des «formations microscopiques», et qui n’ont pas réuni, c’est un fait, 4% des suffrages des voix exprimées, lors des précédentes élections législatives tenues en 2012.

De ce fait, et en vertu de la nouvelle loi relative au régime électorale, ils ne peuvent se porter en lice pour le scrutin des législatives prévu en ce premier semestre 2017, selon le timing dont a fait part récemment le Premier ministre Abdelmalek Sellal.

Toutefois, au lieu de faire valoir un esprit plutôt respectueux des lois de la République, ces quatorze partis n’ont trouvé mieux que de réclamer une révision d’une législation et de la modifier à leur guise, soit de la manière leur permettant de baliser le chemin pour accéder à la députation.

Cependant, «si l’on n’est pas parvenu à réunir 4% des suffrages exprimés, lors de la dernière compétition électorale, c’est que politiquement, on ne peut se targuer d’une quelconque existence politique», indique, à ce propos, Me Farouk Ksentini, président de la commission des droits de l’homme (Cncppdh) sollicité par El Moudjahid pour s’exprimer sur la recevabilité de cette revendication ouvertement exprimée par ces quatorze formations politiques.



«Même en France, les partis politiques sont tenus de réunir 5% des suffrages»



Il s’agit, pour les énumérer, de l'Union pour le rassemblement démocratique, la Tribune de l'Algérie de demain, le Parti des jeunes démocrates, le Mouvement national pour la nature et le développement, le Parti national algérien, le Front du militantisme national, le Mouvement pour la jeunesse et la démocratie, le Front de la bonne gouvernance, le Mouvement national des travailleurs algériens, le parti En-Nour El-Djazaïri, le Front démocratique libre, le Front national des indépendants pour la concorde, le Parti national pour la solidarité et le développement et enfin le Front national démocratique.

Pour Me Ksentini, la demande de ces partis, exprimée à travers ce qu’ils nomment «instance nationale des partis politiques» qu’ils ont créée à l’effet de s’opposer à un article de loi qui semble ne pas les arranger, est «à la fois inconcevable et irréalisable». Même en France, apprend en outre le président de la Cnccpdh, «les partis politiques sont tenus de réunir 5% des suffrages, lors d’une élection pour la députation, afin de pourvoir prétendre se présenter et se porter candidat à un nouveau scrutin du genre». Notre interlocuteur fait comprendre ainsi que la loi relative au régime électoral en Algérie est bel bien au diapason des normes internationales. Me Ksentini ira même jusqu'à qualifier l’initiative de ces 14 partis qui ont créé tout une instance pour demander l’annulation d’une disposition de loi d’une «véritable perte de temps», tant «leur requête n’aura nullement gain de cause», a-t-il assuré.

À rappeler qu’au sujet de cette même disposition exigeant au moins 4% des suffrages pour l’administration du dossier de candidatures pour une échéance électorale, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales avait déjà soutenu à ce que son application n’induisait aucune exclusion ou contrainte quant au droit de candidature. M. Bedoui avait en outre assuré que le choix d'ouverture et de pluralisme politique était un principe irréversible, non pas parce qu’il constituait un choix politique seulement, mais un legs de nos aïeux qui ont consenti de grands sacrifices. Pour les députés du Front de libération nationale (FLN) et du Rassemblement national démocratique (RND), l'article 73 de la loi relative au régime électoral «permettra de débarrasser la scène politique des partis microscopiques qui n'apparaissent que lors des rendez-vous électoraux». Cependant, les 14 partis politiques signataires d’un communiqué réclamant son annulation ne l’entendent pas de cette oreille.

De leur avis, cette condition prive «la majorité des partis politiques de la participation au processus électoral», ce qui impactera directement le taux de participation et encouragera le boycott, croient-ils savoir. Ils affirment aussi œuvrer, à travers cette initiative, à «la protection et à la consolidation des droits et des acquis démocratiques, ainsi qu'à la consécration de la concurrence loyale».

Karim Aoudia