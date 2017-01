Forum d’El Moudjahid, Produits subventionnés : Dénoncer le non-respect des prix

Le président de l’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur (APOCE) a appelé, hier au Forum d’El Moudjahid, à la révision du décret exécutif 07 -402 fixant les prix à la production et aux différents stades de la production des semoules.

Comme il a annoncé que son association compte lancer, à partir du premier février, une campagne nationale dénonçant le non-respect des prix des produits subventionnés par l’État, notamment la semoule. Un numéro, le 3311, est mis à la disposition des citoyens.

Avant d’entamer la conférence, Mustapha Zebdi a tenu à rendre un hommage au ministre du Commerce, Bakhti Belaïb, décédé le 26 janvier. «C’était un homme, dit-il, extrêmement réceptif au travail des associations de défense des intérêts du consommateur. C’est sur instructions du défunt Bakhti Belaïb que l’APOCE a pu obtenir des bureaux dans plusieurs wilayas.» Pour Mustapha Zebdi, c’est un ministre à la hauteur des espoirs et des revendications de son association habituée aux portes fermées. Pour revenir à la campagne, dont le démarrage est prévu le premier février, un communiqué explicitant les motifs de cette action a été publié sur la page Facebook de l’APOCE. Le nouveau combat de M. Zebdi, qui a associé, cette fois-ci, les associations locales de protection de consommateurs, et l’UGCCA, concerne le non-respect des prix des produits subventionnés par l’État, et plus spécialement la semoule. Mustapha Zebdi ne mâche pas ses mots, et va jusqu’à qualifier les spéculateurs de «maffia de la semoule». D’ou vient l’idée de lancer une telle campagne ? Le président de l’APOCE explique que cette décision a été prise à partir d’un grand nombre de plaintes, faisant état de l’augmentation non justifiée de certains produits, et notamment ceux inscrits dans listes des produits subventionnés. En quoi consiste cette action ? Durant cette campagne inscrite dans le temps, la première chose à faire et de dénoncer et de porter plainte auprès des directions du commerce, à travers tout le territoire, voir saisir la justice à l’encontre des contrevenants. Cette opération concernera, dans sa première étape, la semoule seulement. Car, explique M. Zebdi, «le prix de la semoule est régi par un décret exécutif 07- 402 de 2007 (semoule courante 900 DA pour un sac de 25 kg, et 1.000 Da/25 kg pour la semoule extra), et il n’est pas permis de l’augmenter, surtout que c’est l’aliment de base de tous les Algériens, et plus spécialement les démunis. Et, pourtant, dans certaine wilayas, notamment à l’est du pays, l’augmentation a atteint 60%. Où réside la faille ?» Pour le conférencier, trouver la réponse relève des missions des directions de contrôle et de répression des fraudes. Dans sa réponse, il va plus loin, estimant que les brigades économiques doivent mener des enquêtes pour débusquer les fraudeurs. Pour le moment, ce sont les citoyens qui sont appelés à participer à la réussite de cette campagne. En de constatation de non-respect, le consommateur disposera d’un modèle de la requête, qu’il aura à remplir et à faxer à la direction du commerce. C’est un geste simple qui ne relève nullement de la délation, comme certains le pensent. À partir du premier février, un numéro, le 3311, est mis à la disposition des citoyens, pour informer sur tout dépassement. À propos de la révision du décret 07-420, M. Zebdi explique qu’il comporte un vide juridique, car ce texte évoque la semoule conditionnée de 25 kg et de 100 kg. «Aucune mention ne parle des paquets d’un kg. C’est cette faille qui est utilisée par certains opérateurs pour faire des gains. Toutes les marques, dit-il, a l’exception de celles relevant du secteur public, n’appliquent pas les prix réglementés.» La campagne risque-t-elle d’avoir un effet inverse ? Mustapha Zebdi, bien qu’optimiste quant aux résultats de cette campagne, estime que quelles que soient les conséquences, elles seront bénéfiques, car des décisions seront prises. Quel est le rôle du commerçant détaillant ? Le conférencier dit que les commerçants affirment que les prix de la semoule ont augmenté le 1er janvier auprès des grossistes qui décident de leur propre gré des prix de la semoule. En attendant qu’une obligation soit faite aux commerçants détaillants d’afficher les prix de la semoule, le président de l’APOCE dénonce fermement l’anarchie des prix très loin de la loi du marché libre. Comme il appelle au plafonnement des prix des produits de large consommation, notamment les fruits et les légumes, et surtout il appelle les pouvoirs publics à intervenir, via les directions de contrôle, en cas de non-respect des prix des produits réglementés.

Nora Chergui