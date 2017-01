Pour faire baisser les prix : Déstockage d’importantes quantités de pommes de terre

D'importantes quantités de pomme de terre seront déstockées à partir de cette semaine afin de stabiliser les prix de ce produit de large consommation qui ont flambé récemment, à cause, notamment, des conditions météorologiques. Telles sont les dernières mesures prises par le département de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, et qui ont été annoncées par le ministre, M. Abdesselam Chelghoum.

«Nous avons constaté que la moyenne des prix de ce tubercule a oscillé entre 70 et 75 DA le kg. Nous avons décidé alors de réguler le marché avec le déstockage d'importantes quantités», a indiqué le ministre, en marge de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord algéro-américain portant sur la réalisation d'un mégaprojet à Adrar.

Il a expliqué, à ce sujet, que les opérations de stockage ont été faites selon les normes et dans des conditions adéquates. À cet effet, il a indiqué que cette opération de déstockage sera lancée par les directions régionales de l’agriculture implantées à travers toutes les wilayas du pays. Surtout là où il a été enregistré une flambée des prix sur le marché de la pomme de terre. En ce sens, il a considéré que la hausse des prix de ce produit revient aux conditions météorologiques défavorables (pluie et neige) qui empêchent l'accès aux champs pour les récoltes.

L'opération de déstockage permettra ainsi de «réguler le marché et faire pression, pour que le prix de ce produit de large consommation soit stabilisé, et fermer la porte à ceux qui ont l'habitude de saisir ce genre de circonstances pour porter atteinte au pouvoir d'achat des citoyens», a souligné M. Chelghoum.

Cette décision a été prise après une réunion qui a regroupé, cette semaine, le ministre et les représentants de la filière, dont le président de la Fédération des producteurs de pomme de terre, Ahssen Guedmani, pour déstocker au moins 10.000 tonnes, afin de réguler le marché. La mise sur le marché de ces quantités, qui s'étalera sur 10 jours, en attendant l'amélioration des conditions climatiques, devrait faire baisser les prix à 30 DA/kg au niveau du marché de gros, contre 40 DA actuellement, a-t-il dit. Outre les conditions météorologiques, M. Guedmani attribue cette hausse à la spéculation. Les quantités de pomme de terre déstockées font partie d'un stock constitué par le ministère pendant la production de saison et conditionné dans des chambres froides appartenant à l'État. D'autres stocks importants estimés à environ 60.000 tonnes ont été constitués, dans le cadre de ce dispositif de régulation, par des opérateurs privés liés par une convention avec des entreprises publiques.



Augmentation des volumes de stockage à 60.000 tonnes



L’Algérie produit actuellement environ 5 millions de tonnes de ce tubercule si important pour le consommateur algérien, et pour 2019, les prévisions du département de l’Agriculture tablent sur plus de 6 millions de tonnes, ce qui fait que le pays aura des capacités d’exportation. Ceci, sachant que la filière a connu une surproduction qui a lourdement pesé sur les revenus des agriculteurs durant la saison 2015-2016, en les faisant baisser d’une manière conséquente. De ce fait, et durant la même période, il a été décidé aussi d'augmenter les volumes de stockage de la pomme de terre fraîche d'arrière-saison à 60.000 tonnes, au lieu de 40.000, déjà stockées dans le cadre du système de régulation des produits agricoles de large consommation (Syrpalac).

Ce système, mis en place en 2008, a été remplacé par un nouveau dispositif, en mars dernier, afin d'introduire de nouveaux paramètres liés aux changements qu'a connus la filière, ces trois dernières années.

Rappelant que le gouvernement a déjà décidé, lors d'un Conseil ministériel, de dégager une enveloppe de 1,3 milliard DA pour payer immédiatement les agriculteurs qui ont participé à l'opération de stockage de leur production de pomme de terre de saison (juin 2015), livrée à Frigomedit qui devait, à l'origine, assurer ce payement. En effet, 149 producteurs ont livré leur production à Frigomedit, chargée de constituer des stocks de sécurité, qui devait les payer à raison de 27 DA/kg (prix de référence).



Le défi de la production de semences de pomme de terre



Pour ce qui est de la production des semences, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdesselam Chelghoum, avait appelé, récemment, au cours de sa visite de travail et d’inspection à la wilaya d’Aïn Defla, les agriculteurs à relever le «défi» relatif à la production de la semence de pomme de terre, affirmant que la réalisation de cet objectif assurera l’autosuffisance dans ce domaine. «Il est on ne peut plus vital que les agriculteurs relèvent le défi de la production de la semence de pomme de terre, synonyme de l’indépendance du pays dans ce segment de production», a indiqué le ministre.

Il a, dans ce contexte, fait part de la volonté de l’État de venir en aide aux agriculteurs afin que l’autosuffisance en matière de semence de pomme de terre ne soit pas un «vain mot», mais «une réalité». «Je ne serais personnellement pas tranquille tant que l’on n’est pas arrivé à assurer notre indépendance en matière de production de semences de pomme de terre», a assuré le ministre, affirmant que la pomme de terre constitue un produit stratégique pour le gouvernement, au même titre que les céréales ou le lait.

Il a soutenu que «ce qui a été possible pour les céréales peut l’être pour ce tubercule», rappelant que l’Algérie a aujourd’hui assuré son indépendance en matière de semences de céréales ,alors que par le passé, elle en importait à coups de milliards de dollars.

Selon lui, la non-assurance du pays de son indépendance en matière de semences de pomme de terre dénote d’une absence de volonté dans ce domaine, voire d’«intérêts occultes», jugeant «anormal» qu’après des années, la situation n’a «presque pas changé».

Kafia Ait Allouache