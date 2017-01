Ministère du travail / syndicats : Création prochaine d’une cellule d’écoute permanente

« Nous planchons actuellement sur la création future, d’une cellule d’écoute, qui sera un trait d’union entre les syndicats et le ministère du Travail. Ce projet sera piloté par l’inspecteur général du travail, Berakni Akli », tels sont les propos annoncés par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

M. Mohamed El Ghazi, qui s’est exprimé, jeudi, en marge de sa participation à la commémoration du 20e anniversaire de l’assassinat d’Abdelhak Benhamouda, ancien secrétaire général de l’UGTA, a souligné que cette cellule permettra l’instauration d’un dialogue permanent entre le gouvernement et les différents partenaires sociaux. « Dorénavant, il y aura un dialogue constructif qui permettra à chaque partie de s’exprimer et d’apporter son point de vue », a-t-il déclaré, expliquant que c’est le secrétaire général du ministère du Travail lui-même, qui a été chargé de garder le contact avec les syndicats autonomes et la tutelle pour entretenir une dynamique dans le dialogue.

Le ministre a tenu, dans ce contexte, à souligner la réussite de cette rencontre avec les syndicats qui s’inscrit dans le cadre de l’instauration d’un climat sain, propice au développement économique et social. « On a adressé un courrier au Syndicat national des postiers dans lequel il est annoncé que les revendications exprimées lors de cette réunion ont fait l’objet d’un rapport détaillé transmis au gouvernement », a-t-il dit.

M. Mohamed El Ghazi a affirmé que cette démarche exprime la volonté de l’Etat de promouvoir l'échange d'information et de promotion du dialogue social avec les partenaires sociaux représentant les travailleurs, « c’est une nouvelle étape sur la voie du renforcement du dialogue permanent entre les autorités publiques et le partenaire social », a-t-il dit tout en qualifiant la dernière rencontre avec les syndicats autonomes de « positive ».

Interrogé sur la teneur de la liste des métiers pénibles, le ministre affirme que celle-ci n’est toujours pas finalisée et qu’elle sera arrêtée en coordination avec les partenaires sociaux.

Le ministre a annoncé, dans ce sillage, la création d’une « commission indépendante formée d’experts ». Il a aussi donné le feu vert à cette commission pour la consultation dans le cadre de la future tripartite.



Le Président de la République a insisté sur la participation des travailleurs au processus de développement socio-économique



D'autre part, le ministre du Travail a relevé que les syndicats seront associés à l'étape de la consultation autour du projet de loi sur le travail pour débat et enrichissement. S’agissant des mouvements de protestation observés la semaine dernière et initiés par l’Intersyndicale, le ministre a déclaré que ces actions étaient programmées avant sa rencontre avec les syndicats, de ce fait, elles ne pouvaient pas être annulées. « Nous avons discuté avec les syndicats et ils ont donné leur accord pour l’instauration du dialogue », a-t-il fait savoir.

Il y a lieu de rappeler que le ministre a annoncé que l'année 2017 sera une "nouvelle étape" sur la voie du renforcement du dialogue avec le partenaire social.

Il a affirmé, en effet, que le Président de la République a insisté sur la participation des travailleurs dans le processus engagé du développement socio-économique du pays. « J’ai invité les syndicats autonomes à améliorer le système de communication et à fortifier le dialogue mutuel afin que nous puissions agir et interagir avec confiance, cerner les besoins et y répondre », a-t-il dit. De ce fait, M. El Ghazi a indiqué que les ministres de différents secteurs ont programmé également des rencontres avec les représentants de travailleurs pour débattre des questions socioprofessionnelles relatives au secteur concerné. « Il s'agit donc d'une démarche que le gouvernement a mise en place et qu'il renforce de manière continue », a-t-il dit, tout en affirmant que ces démarches ont permis de concrétiser une série d'actions dans le monde du travail qui a connu ces dernières années, une évolution significative.

Selon le ministre, une approche consensuelle avec les représentants des travailleurs et des employeurs et le gouvernement, a toujours privilégié les mécanismes de concertation à travers les consultations des organisations syndicales sectorielles, qui ont abouti à l'élaboration et la promulgation de textes réglementaires portant notamment sur les statuts particuliers et les régimes indemnitaires des différents corps des fonctionnaires et agents publics issus du Statut général de la Fonction publique. « Il s'agira d'un dialogue social portant sur la protection et la sauvegarde de l'un des plus importants piliers de la solidarité intra et intergénérationnelle. Le renforcement de la concertation devra intervenir dans le cadre de l'intérêt général et de la préservation d'un bien commun à tous les Algériens », a-t-il insisté. Se disant prêt à aborder et débattre toutes les questions sociales sensibles, M. El Ghazi, réaliste, affirme que vu la conjoncture économique actuelle, "il est actuellement impossible de résoudre certains problèmes liés au secteur du travail et de la sécurité sociale", a-t-il affirmé.

Sarah A. Benali Cherif